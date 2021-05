Wennigsen

Einen eigenen Koch hat die Behindertenwerkstatt Triskele mittlerweile, nun lässt es sich dank mehrerer Spenden auch gemütlich im Speisesaal sitzen: Der Lions Club Deister Calenberger Land sowie die Familie Thiele aus Barsinghausen und der Paritätische Wohlfahrtsverband haben die Triskele bei der Anschaffung neuer Möbel unterstützt.

Acht neue Tische aus Eichenplatten mit Baumkante sowie 50 Stühle konnte Triskele neu anschaffen. Familie Thiele aus Barsinghausen hat 1000 Euro dazu beigesteuert, 600 Euro hat der Lions Club gespendet. „Die Tische haben die betreuten Mitarbeiter selber geölt und zusammengebaut“, sagt Betriebsleiter Uwe Dietrich.

Der Lions Club hatte vor einem Jahr in dieser Zeitung einen Bericht über Triskele gelesen und sich daraufhin bei der Behindertenwerkstatt gemeldet, um diese zu unterstützen.

Spenden für neue Küche gesucht

Damit Triskele das nächste Projekt – ein eigenes Küchenatelier, das auch Kindergärten und ähnliche Einrichtungen sowie Privatpersonen mit Essen versorgen kann – realisieren kann, sucht die Behindertenwerkstatt nun weitere Spenden. Denn die Einrichtung braucht dafür neue professionelle Küchengeräte, um den Küchenbetrieb auszubauen. Unter anderem wünscht sich das Team um Küchenchef Martin Bischoff einen neuen Ofen. Doch auch weitere Groß- und Kleingeräte werden benötigt. Wer Triskele unterstützen möchte, der kann sich per E-Mail an kueche@triskele-wennigsen.de informieren, was das Küchenteam alles benötigt.

„Insgesamt müssen wir rund 30.000 Euro in die neuen Geräte und den Umbau investieren“, sagt Dietrich und betont, dass selbstverständlich auch Sachspenden angenommen werden. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein und stellen natürlich auch steuerwirksame Spendenquittungen aus.“

Von Lisa Malecha