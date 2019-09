Wennigsen

Die Triskele-Werkstatt für behinderte Menschen bietet ihr Kunsthandwerk jetzt auch in die Werkstattgalerie von Uta Bothe an. Zu haben waren die Sachen von Triskele bisher nur im hauseigenen Lädchen der Behindertenwerkstatt an der Albert-Einstein-Straße.

Triskele-Betriebsleiter Uwe Dietrich freut sich ü...