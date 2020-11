Wennigsen

Ohne Spenden geht es nicht: In den dreieinhalb Jahren, die es die Uhola Village Foundation nun gibt, hat der Wennigser Verein etwa 87.000 Euro zusammenbekommen. Das Geld stammt „fast ausschließlich von Privatspendern“, sagt Tabitha Stimpfle und bedankt sich dafür.

Uhola Village Foundation will helfen

Die junge Frau lernte Kenia kennen als sie im Sommer 2013 nach dem Abitur für ein soziales Jahr in das afrikanische Land ging. Nicht nur sie ist inzwischen mehrfach in Afrika gewesen, sondern auch ihr Vater Alois Stimpfle, Theologe und Hochschulprofessor in Hannover. Kenia gehört zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Vater und Tochter aus Wennigsen gründeten die Uhola Village Foundation, um zu helfen. Uhola mit seinen 500 Einwohnern liegt im Westen Kenias an der Grenze zu Uganda.

Die Kinder in Uhola spielen gerne Basketball. Quelle: privat

Erstes Ziel ist der Ausbau der Uhola Primary School, der Grundschule. Mit Spendengeld wurde ein neues Vorschulgebäude gebaut. Als nächstes, erzählt Stimpfle, will sich ihr Verein um Solarkollektoren für Licht und Ventilatoren in den dunklen und heißen Schulräumen kümmern.

Garten-AG baut Tomaten an

Der Verein aus Wennigsen will in Kenia nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. An der Schule in Uhola hat er geholfen, eine Garten-AG ins Leben zu rufen. Ein Tomatenhaus und ein Geräteschuppen wurden gebaut. Einheimische wurden eingestellt, die die Organisation übernehmen und die anfallende Arbeit erledigen – gegen Bezahlung, wie Tabitha Stimpfle betont.

Im Schulgarten werden jetzt auch Tomaten gezogen. Quelle: privat

Im Dorf unterstützt der Wennigser Verein zurzeit eine sogenannte Small Scale Farming-Initiative, die auf kleinen Feldern gewinnorientiert Feldfrüchte anbaut. Dafür müssen Handtraktoren und auch Zusatzgeräte wie Pflug und Fräse angeschafft werden. Für dieses Projekt würde sich der Verein eine Kooperation mit der Außenhandelskammer der Deutschen Wirtschaft für Kenia wünschen. „Erste Kontakte sind geknüpft“, sagt Tabitha Stimpfle.

Sperrstunde und Maskenpflicht

Ihr Vater war von Mitte September bis Mitte Oktober in Uhola. Für den Hin- und Rückflug muss ein negativer Corona-Test vorliegen. Vor Ort, vor allem in der Stadt, sagt Tabitha Stimpfle, gebe es auf jeden Fall Bedenken wegen der Corona-Pandemie und deshalb Vorsichtsmaßnahmen: Sperrstunde nachts, Maskenpflicht und Abstand halten.

Desinfektionsmittel werden verteilt: Im Kampf gegen Corona unterstützt der Verein aus Wennigsen eine in den kenianischen Slums arbeitende Organisation. Quelle: privat

Nachdem seit Mitte März keniaweit die Schulen geschlossen waren und der afrikanische Bildungsminister das Schuljahr eigentlich als „verloren“ deklariert hatte, haben die meisten Schulen inzwischen wieder geöffnet, sodass die Abschlussklassen vermutlich im Dezember ihren Abschluss machen werden.

Slums besonders gefährdet

„Die Corona-Zahlen sind nicht annähernd so hoch, wie es zunächst anfangs befürchtet wurde“, sagt Tabitha Stimpfle, die mit ihrem Verein die in kenianischen Slums arbeitende Organisation Shining Hope for Communities unterstützt. Denn insbesondere die in Slums lebende, ärmere Bevölkerung ist gefährdet. Dicht gedrängt in einfachen Hütten ist soziale Distanz schwer möglich.

Adventskalender-Türchen öffnen für Uhola Die neueste Fundraising-Idee des kleinen, gemeinnützigen Vereins aus Wennigsen ist ein Adventskalender gefüllt mit 24 persönlichen Geschichten aus dem kenianischen Dorf: Gemeinsam Türen öffnen für Uhola. Die 24 Türchen zeigen, was die Spenden bewirken und wer damit unterstützt wird. Zusätzlich werden dann im Dezember jeden Tag weitere Informationen, Fotos oder Videos auf einer entsprechenden Homepage hochgeladen. 24 Euro kostet der aufstellbare Papptannenbaum, wovon 21 Euro direkt in die Projekte fließen, 3 Euro werden für die Produktion des Adventskalenders benötigt. Bestellungen sind noch bis zum 8. November über die Internetseite des Vereins möglich, damit die Druckerei genug Zeit hat, die Kalender zu produzieren, und die Bestellungen zugesendet werden können.

