Sorsum

Die Freie Waldorfschule aus Sorsum bereitet kurzfristig einen Hilfstransport in die Ukraine vor und sammelt bis Mittwoch Spenden. Geholfen werden soll einem Gymnasium in der Region Chmelnyzkyj in der West-Ukraine, wo bereits Dutzende vertriebene Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten aus dem Land Zuflucht gefunden haben. Momentan kümmert man sich dort um etwa 70 evakuierte Menschen im Alter zwischen acht Monaten und 82 Jahren. „Die Zahl der Menschen, die aus verschiedenen zerstörten Städten umgesiedelt wurden, wächst jeden Tag“, schreibt die ukrainische Internatsleiterin an die Waldorfschule.

Bis Mittwoch wird gesammelt

Gebraucht werden Schlafsäcke, Wolldecken, Metallgeschirr, Besteck, Akku-Taschenlampen, an Kleidung vor allem Socken, T-Shirts und Schuhe. Die Sachen können bis einschließlich 30. März in der Zeit von 8 bis 14 Uhr in der Werkstatt der Waldorfschule, Weetzener Straße 1, abgegeben werden, gerne in Beuteln mit Inhaltsangabe. Geldspenden können bis Mittwoch per Paypal an olaf_westphely@gmx.de gesendet werden. Davon sollen Hygieneartikel, aber auch Matratzen gekauft werden.

Lehrer organisieren Transport

Die Sorsumer Schulgemeinschaft wurde am Wochenende kurzfristig über die Spendenaktion informiert. „Am Freitag hatte uns über einen ukrainischen Freund das Schreiben aus Chmelnyzkyi erreicht“, sagt Lehrer Olaf Westphely, der den Hilfstransport zusammen mit seinen Kollegen Nils Meybier-Desjardins und Frank Waldmann koordiniert und auch begleiten wird. Am Sonnabend, 2. April, soll es mit Kleinbus und Anhänger von Sorsum nach Nisko an der polnisch-ukrainischen Grenze gehen. Dort werden die Spenden dann umgeladen und weiter nach Chmelnyzkyi transportiert.

„Wenn alles klappt“, sagt Westphely, „werden wir auf dem Rückweg ein oder zwei ukrainische Familien mitnehmen.“ Zwei ukrainische Schüler gehen in Sorsum bereits zur Schule. Sie wurden von Familien der Schulgemeinschaft aufgenommen.