Autofahrer müssen sich auf Umleitungen und Wartezeiten einstellen: Ab kommenden Montag, 24. August, beginnen Kanalsanierungsarbeiten in Bredenbeck in den Straßen Bräutigamsweg und Auf der Weide.

Während der Arbeiten sind die Straßen jeweils gesperrt, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Anlieger können ihre Grundstücke im Vollsperrungsbereich jedoch jederzeit mit dem Auto erreichen, da die Kanalarbeiten punktuell durchgeführt würden, versichert die Gemeinde.

Anlieger müssen mit Einschränkungen rechnen

Allerdings gibt es Ausnahmen: Sind Reparaturstellen direkt vor den Grundstückszufahrten, so können die Anwohner ihre Grundstücke für etwa zwei bis drei Tage nicht direkt anfahren. Anlieger könnten sich direkt mit der ausführenden Baufirma absprechen, welche Fahrtrichtung jeweils zu nutzen sei, rät die Gemeinde. Zudem gibt es eventuell auch Einschränkungen für Fußgänger: Punktuell ist es möglich, dass eine Gehwegseite kurzzeitig gesperrt wird, Fußgänger und Radfahrer müssen dann auf die gegenüberliegende Gehwegseite wechseln.

Die Anlieger werden von der ausführenden Baufirma rechtzeitig per Flyer über die Arbeiten informiert. Die Kanalarbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. Für kurze Umleitungswege und eventuelle Wartezeiten während der Baudurchführung bittet die Gemeinde Wennigsen um Verständnis.

Zahlreiche Schäden im gesamten Gemeindegebiet

In den vergangenen Jahren haben Experten des Ingenieurbüros Richter das Kanalnetz im Gemeindegebiet untersucht und festgestellt, dass zahlreiche Kanäle repariert und viele Anschlüsse überprüft werden müssen. Denn in Wennigsen fließen pro Jahr – nach Abzug eines hohen Toleranzwerts – noch 0,6 Millionen Kubikmeter Fremdwasser in die Kläranlage – viel zu viel, wie die Experten festgestellt haben. Grund sind unter anderem Schäden in den Kanälen, undichte Anschlussleitungen und Fehlanschlüsse von privaten Ableitungen und Leitungen.

Das erste Ergebnis der Untersuchung: Rund 30 Kilometer Kanal müssen kurzfristig saniert, repariert oder ausgetauscht werden. Alle 15 Meter sind Schäden festgestellt worden. Das heißt nicht nur, dass hier Wasser in die Leitungen eindringt, sondern auch, dass Schmutzwasser in die Natur gelangt. Die Sanierungsmaßnahmen werden nun nach und nach umgesetzt – eine Aufgabe, die sich über Jahrzehnte erstrecken wird.

Von Lisa Malecha