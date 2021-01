Sorsum

Unbekannte haben entlang des Wennigser Mühlbachs zwischen Wennigsen und Sorsum einige Weidenäste aus dem Boden gerissen. „Aus diesen Ästen sollen neue Bäume entstehen“, sagt Melanie Salchow vom Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) 52 Mittlere Leine und bittet daher alle Wennigser darum, die Äste nicht zu beschädigen, abzuknicken oder aus dem Boden zu reißen.

Einige Bäume wurden gestutzt und zum Teil gefällt, da diese zum Teil abgängig waren oder Äste drohten, auf den Weg zu fallen. Quelle: Lisa Malecha

Anzeige

Denn der GLV hat kürzlich entlang des Wennigser Mühlbachs in einem aufwendigen zweitägigen Arbeitseinsatz zahlreiche Bäume gestutzt und zum Teil gefällt, da diese zum Teil abgängig waren oder Äste drohten, auf den Weg zu fallen. „Das hätte sonst für Spaziergänger gefährlich werden können und hat zudem die Landwirte, die diese Wege nutzen, behindert, da die Äste zu weit in den Weg ragten.“ Zwei Tage lang wurde in dem Bereich gearbeitet – zum Teil mit schwerem Gerät.

Wurzeln sichern den Verlauf des Bachs

Als Ausgleich für die Maßnahmen wurden rund 25 Weidenäste in den Boden gebracht. „Denn die Weide hat einen ziemlich großen Lebenswillen – aus den Ästen entstehen neue Bäume – wenn man sie denn in Ruhe lässt“, sagt Salchow, die hofft, dass aus zumindest der Hälfte der Äste neue Bäume wachsen. Die Äste wurden nah am Ufer gesetzt. „Damit die Wurzeln verhindern, dass der Bach die Erde abspült und sich der Verlauf ausweitet und die angrenzenden Wege gefährdet.“

Der Mühlbach zwischen Wennigsen und Sorsum. Quelle: Lisa Malecha

Allerdings war es nach der Aktion bald zu Konflikten mit Naherholungssuchenden vor Ort gekommen – sie zogen die Weiden schon kurz nach dem setzen aus der Erde. Ärgerlich, findet Salchow. Sie freue sich zwar, dass Menschen die Natur genießen wollen, für diese Art von Vandalismus habe sie aber kein Verständnis und hofft, dass die Übeltäter nur aus Unwissen gehandelt haben und die Weiden künftig in Ruhe gelassen werden.

Lesen Sie auch: Der Biber fühlt sich am Mühlbach in Sorsum wohl

Biotop steht unter Schutz

Das zerstören der Natur sei laut Salchow einfach nur respektlos. „Es gibt so wenige Gebiete, die naturschutztechnisch noch so wichtig sind – und diese wenigen müssen geschützt werden“, sagt Salchow. Zwar freue sie sich, wenn Menschen die Natur vor ihrer Haustür erkunden – aber eben mit etwas Rücksicht auf das Biotop, in dem sie sich befinden. Der Bereich rund um den Mühlbach ist als Biotop gesetzlich geschützt.

Das Totholz bleibt liegen, denn es bietet einen idealen Lebensraum für zahlreiche Tiere und Insekten. Quelle: Lisa Malecha

Salchow weist zudem darauf hin, dass das Totholz absichtlich am Bach liegen gelassen wurde, denn es bieten einen idealen Lebensraum für zahlreiche Arten. „Auch wenn es jetzt ein bisschen unordentlich aussieht, so ist das Totholz aber unglaublich wertvoll für die Natur.“ Zudem appelliert Salchow an alle, keinen Müll im Naturschutzgebiet zu entsorgen. Denn immer wieder werde hier illegal Abfall abgeladen.

Von Lisa Malecha