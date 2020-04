Kitas und Horte bleiben wegen der Corona-Krise weiter geschlossen, die Notbetreuung für Kitakinder und Grundschüler wird aber ausgeweitet. Doch Achtung: Eltern müssen die Notbetreuung bei der Kommune beantragen, sie können Kinder am Montag nicht einfach in die Kita schicken. Darauf weisen die Bürgermeister in Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg, Pattensen und Springe ausdrücklich hin.