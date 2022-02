Weil die Bewohner des Einfamilienhauses offenbar zu Hause waren, ist ein Einbrecher geflüchtet, bevor er in das Gebäude einsteigen konnte. Er hatte zuvor aber schon die Terrassentür eingeworfen.

Misslungener Einbruch in Einfamilienhaus: Täter wurde gestört

