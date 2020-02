Degersen

Von „unhaltbaren Zuständen“ ist die Rede, als der Degerser Ortsrat auf die Parksituation im Ort zu sprechen kommt. An mehreren Straßen stünden parkende Autos so auf der Straße, dass es oftmals kein Durchkommen gebe. Der Ortsrat und auch die anwesenden Anwohner wünschen sich daher neue Halteverbotszonen für ihren Ort.

Erst letztens habe ein Linienbus der Regiobus mehr als eine Viertelstunde an der Straße Neuer Hagen gestanden, berichtet Ortsbürgermeister Walter Rasch. „Der Fahrer konnte weder vor noch zurück“, sagt er und Anwohner Fritz Sennholz ergänzt: „In unserer Straße fahren Linienbusse, Anlieferverkehr zum Gewerbegebiet und landwirtschaftliche Fahrzeuge – da kommt kein Mensch durch und die Kinder müssen auf der Straße Slalom laufen, weil es zum keinen Gehweg gibt – das ist unerhört.“ Man stelle sich nur vor, die Feuerwehr müsse zu einem Brand ausrücken, ergänzte Rasch. „Muss denn erst etwas passieren, bevor sich die Situation ändert“, sagte der Ortsbürgermeister. Zudem seien die Falschparker dreist, parkten teilweise so dicht vor Eingängen und Zäunen, dass die Anwohner nicht auf ihre Grundstücke kommen.

Die Anwohner beschweren sich über Falschparker, die sich - wie hier - genau vor Tore und Zufahrten stellen. Quelle: Lisa Neugebauer

Rasch fordert Lösung für Situation vor der Kaffeediele

Jedes Wochenende werde Rasch von Bürgern angerufen, die sich über die parkenden Autos beschweren. Denn in dieser Zeit kommen besonders viele Besucher in die Kaffeediele, das Café, das in der Straße Neuer Hagen beheimatet ist. Ihm sei wichtig zu betonen, dass niemand gegen die Kaffeediele sei, sagte Rasch. Allerdings müsse ein Lösung gefunden werden, wie an dieser Straße der Verkehr nicht so sehr behindert werden.

Das Problem an der Straße Neuer Hagen ist nicht neu. Seit Jahren gibt es Beschwerden über diesen Engpass. Doch was, wenn es neue Halteverbote gibt? „Wo sollen die Anwohner mit ihren Autos denn hin?“, fragte ein Bürger.

Die Kampstraße ist Gefahrenstelle

Neben der Straße Neuer Hagen gebe es zudem extrem viele Probleme an der Kampstraße. Dort stehen die Fahrzeuge laut Anwohnern bis weit in die Kurve oder Kreuzung zur Straße Neuer Hagen. „Am schlimmsten ist es, wenn Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus sind“, berichtet Rasch. „Dann kommt man zum Teil gar nicht in die Straße rein.“ Zudem sei es sehr gefährlich, da man im Kreuzungsbereich auf die Gegenfahrbahn ausweichen müsse, um an den parkenden Autos vorbeizukommen.

Personalwechsel bei der Verkehrsbehörde sorgt für Verzögerung

Ulrike Schubert, Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Organisation, bat um Geduld. Der Antrag, ein Halteverbot an der Kampstraße einzurichten, habe die Gemeinde schon bei der Region Hannover eingereicht. Denn die Region muss Halteverbote als Untere Straßenverkehrsbehörde genehmigen. Allerdings habe es bei der Verkehrsbehörde zuletzt einen Personalwechsel gegeben, weshalb die Zusammenarbeit etwas stocke, berichtet Schubert. „Eine Antwort ist nicht vor Ende April zu erwarten“, sagte sie.

Regiobus will Probleme bei Fahrern abfragen

Die Gemeinde habe zudem Kontakt mit der Regiobus aufgenommen, die nun unter ihren Busfahrern abfragt, ob es vermehrt zu Problemen im Ort kommt. Zudem will die Gemeinde Regiobus zu einem möglichen Ortstermin mit der Unteren Verkehrsbehörde einladen, um zu demonstrieren, wie schlecht größere Fahrzeuge bei der aktuellen Parksituation durch die Straßen kommen.

Sie betonte, dass Falschparker – wie es sie in den oben thematisierten Straßen auch immer wieder gibt – jederzeit bei der Gemeinde gemeldet werden könnten. Jeder Bürger könne Fotos von falsch parkenden Autos schicken, dann würde der Verstoß geahndet. Allerdings müsse der Bürger, der die Fotos schicke, eventuell als Zeuge zur Verfügung stehen.

Von Lisa Malecha