Holtensen

Nick und Christoph (beide 5) kramen in der Bücherkiste. Christoph holt das Bilderbuch mit den Fahrzeugen heraus und fängt sofort an, darin zu blättern. Kinder lieben sie. Kinder brauchen sie. Bilderbücher, Geschichten, am liebsten vorgelesen. Im Paritätischen Kinderzentrum Wennigsen ist das nicht anders. „Bilderbücher gehören zum Großwerden dazu“, findet Renate Rode, die Leiterin der heilpädagogischen Frühförderung.

Neue Bücher für 750 Euro

Für 750 Euro durfte sich das Team jetzt neue Bilderbücher anschaffen. Die Spende kam von der VGH-Stiftung, die in den Bereichen kulturelle Bildung und Literatur fördert. Der Förderverein des paritätischen Kinderzentrums hatte sich beworben. VGH-Vertriebsleiter Volker Bockisch zeigte sich bei seinem Besuch interessiert: „Besser hätten wir das Geld gar nicht anlegen können“, sagte er.

Was gibt es denn hier? Nick (links) und Christoph gucken sich gerne Bilderbücher an. Quelle: Jennifer Krebs

Zum Kinderzentrum gehören der heilpädagogische Kindergarten in Holtensen, die Frühförderung und der Sprachheilkindergarten in Degersen. Das Einzugsgebiet umfasst die gesamte südliche Region Hannover von Bantorf bis nach Laatzen, bei der Frühförderung sogar bis Sehnde. Die Nachfrage ist groß. „Acht Busse kommen hier morgens an. Wir haben eine Warteliste“, erzählte Rita Oelsmann-Wolf, die den heilpädagogischen Kindergarten mit seinen acht Gruppen leitet.

Förderverein finanziert die Extras

51 Kinder mit Handicap gehen dorthin. Der Sprachheilkindergarten in Degersen hat weitere vier Gruppen mit 32 Kindern. Die mobile Frühförderung kümmert sich um mehr als 100 Kinder, die in ihrer Entwicklung verzögert, von Behinderung bedroht oder behindert sind. Die Frühförderung begleitet Familien bereits ab der Geburt bis zur Einschulung. Das Paritätische Kinderzentrum wird über die Eingliederungshilfe finanziert. Bei den Extras – wie jetzt die Bilderbücher – unterstützt der Förderverein. Deswegen sei man dankbar für jede Spende, sagte Vorsitzende Silke Hecke und bedankte sich bei der VGH.

Bufdi-Stelle ab Januar frei

Die Fördervereins-Vorsitzende engagiert sich schon seit vielen Jahren für das paritätische Kinderzentrum. Ihre verstorbene Tochter hatte das Downsyndrom. 70 Mitglieder hat der Förderverein aktuell. Der Beitrag kostet 15 Euro jährlich. Das neueste Projekt, das der Förderverein gerade anschiebt, ist das Patenprojekt. Hier werden Familien, die es brauchen, auch in der Schule weiter begleitet, damit der Übergang gut klappt. Ehrenamtlich.

Auch Anne Ersfeld vom Förderverein warb: „Wir brauchen jede zusätzliche Hand“, sagte sie. Sieben junge Leute absolvieren gerade ihren Bundesfreiwilligendienst beim paritätischen Kinderzentrum. Im Januar wird wieder eine Bufdi-Stelle frei.

Von Jennifer Krebs