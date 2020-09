Wennigsen

Der Verein Deistervision hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in der Region rund um den Deister bei der Digitalisierung zu unterstützen. Das Angebot des Vereins, den Benjamin Baris und Kai Wegner im Sommer dieses Jahres gegründet haben, scheint den Bedarf der Wennigser zu entsprechen – zumindest sind die beiden Wennigser sehr zufrieden mit dem ersten Zulauf.

„Wir sind positiv überrascht, wie viele Menschen zu unseren offenen Sprechstunden kommen“, sagt Baris. Jeweils mittwochs können sich Interessenten von 10 bis 16 Uhr in den Räumen an der Hauptstraße 31a beraten lassen. Da das Angebot gut angenommen wird, überlegen die beiden, nun auch ihre Sprechzeiten zu erweitern und etwa an Wochenenden für die Wennigser da zu sein.

Anzeige

Vor allem ältere Menschen nutzen Angebot

„Bisher erreichen wir größtenteils Menschen, die der Generation 50 plus angehören“, sagt Baris. Diese kämen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen in die Räume des Vereins an der Hauptstraße. „Viele wollen etwa wissen, warum sie so viele unterschiedliche Accounts brauchen und wie sie ihre digitale Identität besser verwalten können“, sagt Wegner und ergänzt: „Oft sind es kleine Fragen, für die niemand einen Dienstleister engagieren würde.“

Lesen Sie auch: Verein deister.vision will helfen, Medienkompetenz zu vermitteln

Um noch mehr Menschen zu erreichen, bietet der neu gegründete Verein nun auch eine regelmäßige Vortragsreihe an – im Anschluss an die Sprechstunde jeweils mittwochs von 16 bis 19 Uhr. Dort können sich Hilfesuchende auch austauschen und gegenseitig unterstützen. Zudem startet die Kooperation mit dem Elan: Am Donnerstag, 1. Oktober, bietet Deistervision dort den ersten Burnout-Workshop an.

Verein strebt Zusammenarbeit mit Schulen an

Für Mitglieder ist die individuelle Beratung kostenlos, ebenso wie die Teilnahme an den Expertenforen. Die Kosten werden mit dem Mitgliedsbeitrag gedeckt. Außerdem sind für Mitglieder die Workshops, für die sich auch Nichtmitglieder anmelden können, günstiger.

Schulen und Familien habe der Verein allerdings noch nicht erreicht, bedauern Baris und Wegner. Um das zu ändern, könnten sie sich unter anderem auch Kooperationen mit den örtlichen Fördervereinen der Schulen vorstellen. Die Medienkompetenz gerade im Bereich von Schulen zu stärken sei wichtig, denn im Unterricht werde immer mehr auf digitale Whiteboards und Tablet-PCs sowie das Internet gesetzt – und das sei nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer oftmals eine Herausforderung, sagt Wegner.

Informationen zum Verein und zu den Angeboten gibt es auch online unter deister.vision.

Von Lisa Malecha