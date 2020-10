Wennigsen

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat das Ermittlungsverfahren gegen die Leiterin des Wennigser Ordnungsamtes, Ulrike Schubert, wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingestellt. Der Tierschutzverein Barsinghausen hatte im Januar Strafanzeige gegen die Gemeinde gestellt, weil Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Kater am Waldfriedhof in der Wennigser Mark freigelassen hatten.

„Für eine Ordnungswidrigkeit müsste zunächst vorsätzlich oder fahrlässig ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut eines Menschen gehaltenes Tier ausgesetzt oder es zurückgelassen worden sein, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuungspflicht zu entziehen“, heißt es dazu in der Begründung der Staatsanwaltschaft. Im vorliegenden Fall sei bereits unklar, ob das Tier sich überhaupt in der Obhut eines Menschen befunden habe, bevor es eingefangen worden sei. Der Zustandes des Katers, vor allem seine extreme Scheu vor Menschen, die fehlende Kastrierung und der fehlende Chip sprächen dagegen. Hinzu komme, dass das Ordnungsamt zunächst versucht habe, das Tier im Tierheim Krähenwinkel unterzubringen. Dieses scheiterte jedoch an der extremen Wildheit des Katers, insbesondere seiner Panikreaktionen in Gefangenschaft mit entsprechenden Fluchtreaktionen. Der Tierarzt empfahl daraufhin, dass Tier wieder in seiner bisherigen Umgebung auszusetzen. „Entsprechend handelte die Beschuldigte zum Wohl des Tieres“, urteilte die Staatsanwaltschaft.

Der Barsinghäuser Tierschutzverein kündigte nun an, dass er das weitere Verfahren gegen die ablehnende Antwort der Ermittlungsbehörde eng mit dem Landestierschutzverband abstimmen werde. „Wir möchten, dass die tiergerechte und ordnungsgemäße Unterbringung und Versorgung von aufgefundenen Tieren im Einzugsgebiet der Gemeinde Wennigsen nach den rechtlichen Vorgaben sichergestellt ist“, bekräftigte der Vorsitzende des Landestierschutzverbandes, Dieter Ruhnke, auf Nachfrage dieser Zeitung. Nachdem die Gemeinde die Kooperation mit dem Barsinghäuser Tierschutzverein vor einigen Jahren gekündigt hat, kümmert sich die Kommune wieder in Eigenregie um streunende Tiere. Etwa 20 bis 30 Fundtiere werden im Jahr in Wennigsen aufgegriffen – überwiegend entlaufene Katzen, deren Besitzer unbekannt sind, aber auch Hunde, Kaninchen und Meerschweinchen. Um den jeweiligen Eigentümer der aufgefundenen Haustiere schnell ausfindig machen zu können, hat sich die Gemeinde ein eigenes Chiplesegerät angeschafft.

Kommune entscheidet über Unterbringung

Bei allen aufgefundenen Haustieren in Wennigsen habe die Gemeinde das Recht zu entscheiden, wie die Aufnahme, Versorgung und Rückgabe oder auch die Vermittlung dieser Tiere zu gestalten sei, erläutert Ruhnke. Die Kommune könne einen Verwahrungs- und Unterbringungsvertrag mit einem Tierschutzverein schließen, aber auch Hunde- oder Katzenpensionen nutzen oder die Tiere – je nach Einzelfall – privat unterbringen. Aber egal für was sich die Gemeinde entscheide: Alles müsse unter Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorgaben zum Transport sowie zur Unterbringung und Versorgung von Tieren geschehen, betont Tierschützer.

Ein zugelaufenes Tier muss gemeldet werden

Dem Vorsitzendem des Landestierschutzverbandes ist zudem wichtig, dass die Bürger wissen, wie sie sich verhalten müssen, wenn ihnen ein Tier zugelaufen ist. Wer ein Tier gefunden habe – egal ob Katze, Hund, Kaninchen, Schildkröte, Schlange oder Leguan – müsse dies in jedem Fall melden, sagt Ruhnke. Nach den normalen Bürozeiten sowie an Sonn- und Feiertagen müsse die Gemeinde deswegen eine Erreichbarkeit sicherstellen. Fundtiere seien rechtlich gesehen Fundsachen. Die Betreuung sei eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Natürlich dürfe der Finder das Tier für die Gemeinde verwahren – dann aber gegen eine Kostenerstattung, betont Ruhnke.

„Wir haben bereits 2016 die Kommunalaufsicht über sachliche Mängel in der Umsetzung der Zuständigkeit für das Thema Fundtiere aufmerksam gemacht“, sagt der Vorsitzende des Tierschutzvereins Barsinghausen, Ernst Wildhagen, verärgert. An der Situation habe sich seitdem nichts geändert. Immer wieder gebe es Beschwerden von Wennigser Bürgern, weil sie bei der Meldung von Fundtieren von der Gemeinde abgewimmelt worden seien, sagt Wildhagen.

Tierschutzverein schaltet Ministerin ein

Der Barsinghäuser Tierschutzverein hat im Streit um Fundtiee auch die Landestierschutzbeauftragte Michaela Dämmrich und die zuständige Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast eingeschaltet. „Außerdem haben wir Kontakt mit der für uns zuständigen Bundestagsabgeordneten und Expertin in Sachen Tierschutz, Maria Flachsbart, aufgenommen“, teilt Wildhagen mit.

Kater ist offenbar verendet

Die Wennigser Grünen hätten es gern, dass sich ein Runder Tisch gründet, damit alle Beteiligten sich wieder ein stückweit annähern. Die Fronten scheinen momentan allerdings zu verhärtet. Nach Auskunft von Wildhagen ist der streunende Kater, um den es im Januar ging, in der Zwischenzeit wohl verendet. „Bärli ist nie mehr gesehen worden“, sagt er.

Von Heidi Rabenhorst und Jennifer Krebs