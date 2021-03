Wennigsen

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wennigsen (VVV) hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, sich um die Grünpaten und Grünpatinnen in Wennigsen zu kümmern – und überrascht diese nun mit einem kleinen Präsent.

„Der Grünpaten Pflegen und Hegen ihre Grünflächen, und der VVV pflegt die Grünpaten und Grünpatinnen. So schließt sich der Kreis wieder“, schreibt der VVV. In der Gemeinde Wennigsen sind zur Zeit über 140 Grünpaten und Grünpatinnen registriert.

Um die Bereitschaft in diesen schwierigen Zeiten zu würdigen, hat der VVV als kleines Dankeschön und Ostergruß allen einen sogenannten „Samenbrief“ zugesandt. Es handelt sich hierbei um einen Brief aus Papier mit integrierten Blumensamen, die in die Erde gepflanzt werden können. Daraus erwächst ein Sommerblumen-Mix.

Bei Fragen oder Interesse an einer Grünpatenschaft oder jemand eine Grünfläche verschönern möchte, dann kann gerne per Mail an info@vvv-wennigsen.de Kontakt zum VVV aufgenommen werden.

Es können grundsätzlich alle öffentlichen Grünflächen der Gemeinde Wennigsen von Grünpaten gepflegt werden.

Von Lisa Malecha