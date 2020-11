Wennigsen soll seine ersten Stolperstein erhalten – in der Neustadtstraße, wo einst die von den Nazis verfolgte Jüdin Laya Semler und ihr Mann Adolf wohnten. Weil deren Familie aber erst aus Australien nach der Pandemie anreisen will, muss das Vorhaben verschoben werden.

Die bronzefarbenen Stolpersteine erinnern an Opfer des Nationalsozialismus. In Wennigsen sollen zwei in der Neustadtstraße verlegt werden. Quelle: Katrin Kutter