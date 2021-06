Wennigsen

Wer darf in Wennigsen wann ein Feuer abbrennen? Diese Frage ist derzeit in der Gemeinde noch nicht geregelt. Doch das soll sich mit einer neuen Verordnung ändern. Ein Entwurf wurde jüngst im Ausschuss für Feuerschutz und öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales vorgestellt. Dem stimmte der Ausschuss einstimmig zu.

Bisher war lediglich das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen geregelt. Zudem gibt es bereits ein Verbot, Feuer in Wald, Moor und Heide sowie in gefährlicher Nähe davon in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober anzuzünden. Ansonsten war es bislang in Wennigsen möglich, ein Feuer unabhängig von dessen Größe und den sonstigen Gegebenheiten zu entzünden.

Flächenbrandgefahr nimmt zu

Die vergangenen Sommer hätten aber gezeigt, dass die Trockenheit und die damit einhergehende Wald- und Flächenbrandgefahr stetig zunimmt, heißt es in der Begründung der Verwaltung zu der neuen Verordnung. Ebenso habe der Umweltschutz sowie die Vermeidung von CO2- und Feinstaubausstoß immer mehr an Bedeutung gewonnen. Deshalb sei es umso wichtiger, dass der Umgang mit Feuer klar geregelt und beschränkt werde.

Der Entwurf der Verordnung sieht vor, dass das Abbrennen von Feuern mit Ausnahme von Lagerfeuern und Brauchtumsfeuern in der Gemeinde untersagt ist. Zudem soll das Verbrennen jeglicher Abfälle verwehrt sein. Auch soll es künftig möglich sein, dass die Gemeinde aufgrund besonderer Gefahrenumstände jegliches Abbrennen offener Feuer verbietet.

Neue Regeln für Lager- und Osterfeuer

Bei Lagerfeuern soll es künftig Beschränkungen geben. Diese sollen laut Verordnungsentwurf nur abgebrannt werden dürfen, wenn sie einen Durchmesser von unter einem Meter haben. Zudem darf lediglich unbehandeltes und trockenen Holz verbrannt werden, und das Lagerfeuer muss auf festem Untergrund oder in einem geeigneten Behälter entzündet werden. Bei Brauchtumsfeuern – wie etwa Osterfeuern – soll es ebenfalls neue Regelungen geben. Sie müssen künftig von der Gemeinde genehmigt werden.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen.

Von Lisa Malecha