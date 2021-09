Wennigsen

Putenrollbraten mit Rosmarin-Kartoffeln und Zuckerschoten, Ratatouillegemüse auf Linsenreis mit selbst eingelegtem Minz-Feta, Fusilli mit Zitronen-Dillsauce oder panierte Pilze mit Zwiebelmarmelade und Zucchiniröllchen. Seit Küchenleiter Martin Bischoff bei der Triskele hinter dem Herd steht, kann der Speiseplan der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen mit den Karten vieler Restaurants locker mithalten. Jetzt haben der 38-Jährige und sein Team Verstärkung bekommen. Die Auszubildende Victoria Hollstein lernt hier drei Jahre lang das Kochhandwerk.

„Es macht mir hier großen Spaß. Das Team ist super und ich habe in den ersten Tagen schon einiges gelernt“, sagt die 20-Jährige, die sich gezielt auf die Stelle beworben hat. Über einen Bericht dieser Zeitung hatte sie zuvor von der Möglichkeit einer Ausbildung in der Triskele-Küche erfahren.

Mehr als nur Kartoffelschälen

Es ist eine Ausbildung unter besondere Bedingungen, wie auch Betriebsleiter Uwe Dietrich betont. Der Umgang mit den betreuten Mitarbeitern sei eine zusätzliche Herausforderung, „mit der nicht jeder Mensch ganz selbstverständlich umzugehen weiß. Wir machen hier praktisch Inklusion umgekehrt“, sagt er und meint damit, Menschen ohne Behinderungen in die Werkstatt zu integrieren.

Privat stand Hollstein bislang eher zum Backen in die Küche. Unter Bischoff lernt sie nun das Kochhandwerk von Grund auf. Der Küchenchef, der seit November 2020 bei Triskele beschäftigt ist, hat viel Erfahrung und einen hohen Standard mitgebracht. Auch in der Ausbildung. Statt die ersten Tage nur mit Kartoffelschälen zu verbringen, durfte sich Hollstein direkt an dem mit Honig und Salbei gefüllten Rollbraten versuchen.

„Das mit dem Einrollen und dem Faden war schon gar nicht so einfach“, gesteht sie mit einem Lächeln. „Und die Crema Catalana zum Nachtisch hat sie allein gemacht“, lobt Bischoff, der trotzdem auch Wert auf die handwerklichen Grundlagen legt. „Dazu gehört dann eben auch schnelles Kartoffelschälen.“

Schokolade selbst gemacht

Der 38-jährige Küchenleiter aus Bredenbeck, der schon in gehobenen Restaurants in Australien und in Hannover unter anderem im Restaurant Basil gekocht hat, achtet auf Saisonalität und Regionalität – und verwendet so oft es geht Produkte aus dem eigenen Garten von Triskele. Auch artgerechte Tierhaltung bei den Fleischproduzenten und der Verzicht auf Geschmacksverstärker, Hefekonzentrate und künstliche Farbstoffe sind Bischoff wichtig. Das will er auch seiner Auszubildenden vermitteln.

Sogar in die hohe Kunst der Schokoladenherstellung wird Hollstein in ihrer Ausbildung eingeweiht. „Ich habe mal in der Patisserie gearbeitet. Seitdem ist das ein Steckenpferd von mir“, erklärt Bischoff. Um in der Lehrzeit auch das Kochen à la carte abzudecken, wird die junge Frau zwischendurch für ein halbes Jahr im Gasthaus Müller in Göxe arbeiten.

Außer-Haus-Verkauf wird gut angenommen

Bei Triskele kocht Hollstein nicht nur für die Mitarbeiter. Mittlerweile bietet die Einrichtung auch Caterings an. „Zum Beispiel für Firmen-Empfänge und kleine Privatfeiern – bis zu 30 Personen schaffen wir ohne Probleme“, so Bischoff.

Gut laufe auch der Außer-Haus-Verkauf. Jeweils montags bekommen Interessierte den Speiseplan für die kommende Woche zugeschickt und können dann bis Donnerstag angeben, an welchen Tagen sie Essen haben wollen. Die Speisen können dann am jeweiligen Tag von 12.45 bis 13.15 Uhr bei Triskele an der hinteren der beiden Eingangstüren in Mehrwegbehältern (5 Euro Pfand) abgeholt werden. „Das Angebot wird gut angenommen, insbesondere von Menschen, die hier in der Nähe arbeiten“, freut sich Betriebsleiter Dietrich.

Essensbestellungen sowie die Anmeldung für die Essenspläne sind per E-Mail an kueche@triskele-wennigsen.de möglich. Vegetarische Gerichte kosten jeweils 6 Euro, Fleischgerichte kosten 6,50 Euro und für den Nachtisch werden 2,50 Euro verlangt.

