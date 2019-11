Argestorf

Der Ortsrat hatte durchaus erwartet, dass in Argestorf viele Autofahrer zu schnell unterwegs sind und sich nicht an das vorgeschriebene Tempo 50 im Ort halten. Aber das es so schlimm ist, hatte niemand erwartet. Ortsratsbeauftragter Michael Wittich von der Gemeindeverwaltung kündigte in der Ortsratssitzung am Montag nun eine erste Konsequenz an: „Wir werden jetzt eine Messstelle in Argestorf einrichten und regelmäßig blitzen.“

Zwei Wochen hielt die Messtafel die Geschwindigkeit der aus Wennigsen kommenden Autofahrer kurz hinter der Bushaltestelle fest. Insgesamt 25.529 Fahrzeuge wurden in den 14 Tagen auf der Calenberger Straße aufgezeichnet. Das Ergebnis ist ernüchternd: Nicht einmal ein Drittel der Fahrer (8463 Fahrzeuge) hielt sich in der Ortsdurchfahrt von Argestorf an das vorgeschriebene Tempo. Fast 67 Prozent fuhren schneller als Tempo 60. Der traurige Rekord von 13 Rasern liegt sogar bei mehr als 110 Stundenkilometern.

„Die Ergebnisse sind erschreckend“, sagte Argestorfs stellvertretender Ortsbürgermeister Julian Felsen (Wir für Argestorf), der das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung am Montag in der Sitzung des Ortsrates vorstellte. Im September hatte die Gemeinde Wennigsen auf Nachfrage des Ortsrates auf der Ortsdurchfahrt ein zweites Mal gemessen – diesmal zwar nur eine Woche lang und mit einem Seitenradarmessgerät statt mit einer Tempoinfotafel, die auf der anderen Straßenseite nicht hätte befestigt werden können. Dafür wurde im September in beide Fahrtrichtungen gemessen. Das Ergebnis fiel ähnlich aus wie beim ersten Mal und bestätigte die Werte vom August.

Etliche Autofahrer drücken in der Ortsdurchfahrt von Argestorf aufs Gaspedal. Quelle: Lisa Malecha

„Bei solchen Geschwindigkeitsüberschreitungen wird’s kritisch. Wir müssen das im Auge behalten und vielleicht sogar aktiv eingreifen“, sagte Felsen. Vielleicht wäre es möglich, eine Verkehrsberuhigung schlug er vor, und die anderen Ortsratsmitglieder stimmten ihm zu. Einen ähnlichen Vorstoß hatte der ADFC vor einigen Jahren schon mal unternommen. Diese Pläne will der Ortsrat aufgreifen.

Der ADFC hatte damals vorgeschlagen, auf der Fahrbahn am südöstlichen Ortseingang der L 390 – etwa 20 Meter vor der Einmündung des von Bredenbeck kommenden Geh- und Radwegs auf die Straße – eine Sperrfläche zu markieren. Dort sollten Leitbaken aufgestellt und Richtung ortseinwärts hinter der Sperrfläche ein etwa gleich langer Schutzstreifen durch eine Leitlinie markiert werden, damit Fahrradfahrer sich gefahrloser in den Straßenverkehr einordnen können. Die Fahrbahn würde dadurch um einen guten Meter schmaler werden, was auch eine verkehrsberuhigende Wirkung hätte.

Mit der Straßenmeisterei waren diese Pläne damals bereits abgestimmt worden. Aus Kostengründen seien sie aber bisher nicht umgesetzt worden, sagte Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze. Auch über einen möglichen Geschwindigkeitstrichter vor dem Ortseingang war damals diskutiert worden.

