Wennigsen

Vier noch unbekannte junge Männer haben in der Nacht zu Montag in Wennigsen einen 51-jährigen Fußgänger angegriffen und ihn durch Schläge im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist die Gewalttat gegen 23.30 Uhr im Bereich Degerser Straße/Bismarckstraße begangen worden.

Opfer auf dem Heimweg zusammengeschlagen

Das Opfer war auf dem Nachhauseweg, als es unvermittelt von den vier jungen Männern angegriffen wurde. Die Täter schlugen brutal auf das Opfer ein. Nach Angaben des 51-Jährigen sollen die vier Angreifer im Jugendalter und von südländischer Erscheinung sein. Sie unterhielten sich in einer fremden Sprache.

Nach dem Angriff flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Ronnenberg hofft auf Hinweise von Zeugen auf die Täter. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer (05109) 5170 erreichbar.

Von Andreas Kannegießer