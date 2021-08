Wennigsen

Bis zum Jahr 2035 soll Wennigsen klimaneutral sein – dieses Ziel formulieren die Wennigser Grünen in ihrem Wahlprogramm. Angesichts von Hitzewellen, Stürmen und Flutkatastrophen sei es höchste Zeit zum Handeln. „Den Klimaschutz müssen wir bei uns vor Ort angehen. Das Thema beschäftig uns sehr, und Veränderung beginnt hier“, sagt Grünen-Ratsfrau Angelika Schwarzer-Riemer.

Zudem will die Partei auf neue Formen der Bürgerbeteiligung und auf Netzwerke setzen – und auf angeregte Diskussionen zu den grünen Positionen im Wahlprogramm. „Wir haben viel vor“, kündigt Schwarzer-Riemer an.

Die Themen im Überblick

Klimaschutz: Um beim lokalen Klimaschutz voranzukommen, streben die Grünen einen Runden Tisch mit Vertretern der Land- und Forstwirtschaft sowie des Naturschutzes an. Für das Wassermanagement in Wennigsen wünscht sich die Partei einen öffentlichen Workshop. Zu den konkreten Forderungen in Wahlprogramm gehören die Pflanzung großkroniger Bäume zur Verbesserung des Ortsklimas und der Aufenthaltsqualität sowie eine biologische Vielfalt auf kommunalen Grünflächen, Blühstreifen, Streuobstwiese und Biotopen als Rückzugsräume für Tiere.

Bauen und Energie: Stark machen wollen sich die Grünen für bezahlbaren Wohnraum bei geringer Warmmiete durch hohe Energiestandards sowie für neue inklusive Wohnquartiere in Wennigsen mit mindestens 30 Prozent sozial gefördertem Wohnraum. Beste Dämmtechnik sei wichtig, um das Ziel einer Klimaneutralität in Wennigsen bis 2035 zu erreichen. Dazu gehörten Solaranlagen bei privaten und gewerblichen Neubauten sowie Fotovoltaik als Bürgerprojekte auf Dächern und Fassaden kommunaler Gebäude.

Für Ausbau der Windenergie

Klar sei für die Grünen, den Ausbau der Windenergie zur forcieren. „Dabei setzen wir auf einen engen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Denkbar sind auch sogenannten Bürgerwindräder, eventuell in einer genossenschaftlichen Form“, betont Grünen-Sprecher Detlev Krüger-Nedde.

Mobilität: Klar markierte Fahrstreifen für den Radverkehr sowie sichere Gehwege und Querungshilfen in allen Ortsteilen stehen ebenso im Wahlprogramm wie Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche in reinen Wohngebieten. „Außerdem wollen wir das Sprinti-Pilotprojekt, den Kleinbus auf Abruf, nach Wennigsen holen“, sagt Angelika Schwarzer-Riemer. Mehr Tempo wünschen sich die Grünen bei der Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge, die nach Dienstschluss auch den Bürgern als Mietwagen zur Verfügung stehen.

Arbeit und Wirtschaft: Beim Aufbau einer kommunalen Onlineplattform für Einzelhandel und Gewerbe wollen die Grünen am Ball bleiben. Darüber hinaus tritt die Partei in ihrem Wahlprogramm unter anderem für eine enge Zusammenarbeit von Wirtschaft und Schule, für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur, für einen Regionalmarkt und wohnortnahes Einkaufen sowie für neuen Gewerbe- und Büroflächen in Co-Working-Zentren als Stätten für mobiles Arbeiten ein.

Stimmrecht für Jugendbürgermeister

Kinder und Jugendliche: Wennigsen braucht nach Ansicht der Grünen eine vorausschauende Planung bei Kindergärten, Kindertagespflegen und Krippen, um den Betreuungsbedarf decken zu können. Wichtige Forderungen seien zudem die Ganztagsangebote an den beiden Grundschulen, ein Stimmrecht für den Jugendbürgermeister oder die -bürgermeisterin in Fachausschüssen und im Gemeinderat, Aufenthaltsräume für junge Menschen und ein neuer Anlauf zur Gründung eines Seniorenrates.

Finanzen: Um mehr Transparenz zu erreichen, setzen sich die Grünen für einen interaktiven Haushalt ein. Bei den Investitionen in die Zukunft sollen klimafreundliche und nachhaltige Projekte im Vordergrund stehen.

Kultur und Tourismus: Eine weitere Finanzierung des Wasserparks, eine Initiative für ein Kulturzentrum, mehr Wander- und Radtourismus sowie einen naturnahen Campingplatz mit Kurzzeitstellplätzen für Wohnmobile – diese Punkte stehen ebenfalls im Wahlprogramm der Grünen, die zudem möglichst viele Behördengänge digitalisieren und den Dienstleistungsgedanken in der Verwaltung sowie die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger stärken wollen.

Von Frank Hermann