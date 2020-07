Wennigsen

Mitten im Deister, in unmittelbarer Nähe der Wasserräder, ist jetzt die achte und damit letzte Station des Walderlebnispfads eröffnet worden: das Wohnzimmer, wie es die Verantwortlichen liebevoll nennen. Es schützt zwar nicht vor Regen, einladend ist es trotzdem. An dieser Stelle gehe es um das Thema Holznutzung, sagt Amirah Adam vom Tourismus-Service der Gemeinde Wennigsen. Gemeinsam mit den Klosterforsten, insbesondere mit Stefanie Grevelhörster, der Gemeinde und der Region habe sie die Station entwickelt. Damit sei der Pfad nun vollständig.

Eine Bank, eine Kommode und eine Hängematte machen das Wohnzimmer aus. Es ist dort errichtet worden, wo früher die Schutzhütte stand, sagt Arthur Fechner, Vorsitzender des Vereins der Wennigser Wasserräder. „Auf die ist bei einem Sturm eine 30 Meter lange Fichte gekracht.“ Nun werde die Fläche endlich wieder sinnvoll genutzt, meint auch Revierförster Dieter Hiller.

Anzeige

Wohnzimmer bietet Erholung und Informationen

Davon ist auch Adam überzeugt. Gleich auf zweierlei Weise würde das Wohnzimmer den Radfahrern, Wanderern und Spaziergängern etwas bieten: Erholung und Informationen. „Man kann sich zum Beispiel auf die Hängematte legen und sich die Bäume von unten angucken“, schlägt Adam vor. Dieser ganz andere Blickwinkel auf die Altbuchen und Fichten würde sich lohnen, ergänzt Constantin von Waldthausen. Doch der Betriebsleiter der Klosterforsten, die Eigentümer des Waldes sind, zeigt sich besonders von der Kommode angetan.

Weitere HAZ+ Artikel

Amirah Adam vom Tourismus-Service zeigt die Kommode. Quelle: Janna Silinger

Im oberen Bereich sind ein paar Informationen und ein Wortsuchrätsel zu entdecken. An der Frontseite, hinter den sechs Holzscheiben, befinden sich unter anderem Bilder von Alltagsgegenständen, für deren Produktion Holz gebraucht wird – oder die ganz aus Holz bestehen. Damit wollen die Verantwortlichen verdeutlichen, wie weit verbreitet dieser Rohstoff ist. Vielen Kinder sei vermutlich nicht klar, dass für die Herstellung von Schulheften, Toilettenpapier, Buntstiften und Eierkartons Holz genutzt wird.

„Holzprodukte speichern dauerhaft Kohlenstoffdioxid“

Außerdem, das betont von Waldthausen, sei auch häufig Erwachsenen nicht bewusst, dass die Nutzung von Holz – im Vergleich zu vielen anderen Werkstoffen – eine recht gute Ökobilanz aufweise. Nach seinen Angaben speicherten Produkte aus diesem natürlichen Material dauerhaft Kohlenstoffdioxid. Viele würden trotzdem mit der Holzernte immer noch etwas durch und durch Negatives verbinden.

Gerade deshalb sei es so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und den Menschen den Wald näherzubringen. Das Wohnzimmer solle eine Verknüpfung schaffen, die sowohl für die Menschen als auch ihren Umgang mit der Natur wichtig sei. Denn diese brauche Aufmerksamkeit. Gerade vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren die Bäume durch Trockenheit, Pilzbefall, Borkenkäfer und Stürme sehr gelitten haben.

Ob es wirklich bei acht Stationen bleibt, werde sich zeigen. Geplant sei derzeit allerdings nichts weiter, sagt Adam. Thematisch sei der Pfad bislang aber schon ziemlich vielfältig. Es gehe auf der rund 2,5 Kilometer langen Strecke vom Waldkater bis zu den Wasserrädern neben Pflanzen und Bäumen unter anderem um Wildspuren, Greifvögel und Pilze. Dabei seien die Infos kindgerecht aufgearbeitet, es gebe immer etwas zum Anfassen oder Ausprobieren, betont Adam.

Auf dem Walderlebnispfad kann vieles angefasst und ausprobiert werden. Quelle: Janna Silinger

An den Walderlebnispfad knüpft der Naturrätselpfad an

Wer noch weitergehen wolle, könne den direkt anschließenden Naturrätselpfad in Angriff nehmen. Auf 4,3 Kilometern gebe es dort für die schon etwas älteren Kinder – und für Erwachsene – viele spannende Rätsel zu lösen.

Adam und ihre Mitstreiter hoffen nun darauf, dass weiterhin viele Menschen in das Gebiet kommen und von den neuen Angeboten profitieren werden. „Gerade jetzt, wo einige wegen Corona nicht in den Sommerurlaub fahren“, sagt Adam, spielten Naherholungsgebiete wie der Deister eine besonders wichtige Rolle und würden mehr genutzt. „Hier war noch nie so viel los wie in diesem Jahr“, pflichtet ihr Fechner bei. Das Interesse am Wald und an dem, was direkt vor der eigenen Haustür passiert, sei während der Krise gewachsen. Eine schöne Entwicklung in einer schwierigen Zeit, finden alle.

Von Janna Silinger