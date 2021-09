Wennigsen

Die Geschäftsleitung des Sorsumer Marien-Waldorfgarten ist unzufrieden. Eigentlich hatte der Kindergarten geplant, mit seiner Außenstelle in Degersen längst viel weiter zu sein. „Im Spätherbst wollten wir eröffnen – daraus wird nichts mehr“, sagt Geschäftsleiterin Angela Schrader. 37 neue Krippen- und Kindergartenplätze sollen im Eschenhaus entstehen – Plätze, die Wennigsen dringend braucht. Doch nun tritt das Projekt auf der Stelle. Das Problem: Aufgrund der eventuellen Einschränkungen seines Gartenbaubetriebes hat sich der Nachbar gegen die Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) ausgesprochen. Doch so lange der B-Plan nicht geändert ist, gibt es seitens der Region Hannover keine Baugenehmigung.

So sieht’s drinnen aus: Bevor die Kita ins Eschenhaus an der Albert-Einstein-Straße einziehen kann, muss dort noch einiges getan werden. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

„Wir stehen in den Startlöchern und wollen endlich loslegen“, sagt Schrader. Bereits im November 2019 hatte es einen positiven Bauvorbescheid gegeben, dass das Wohn- und Geschäftshaus an der Albert-Einstein-Straße, gegenüber von Triskele und Musicon, umgenutzt werden kann. Ein Jahr später – in der Ratssitzung im November 2020 – wurde der Betreibervertrag zur Erweiterung des Marien-Waldorfkindergartens in Degersen beschlossen und unterschrieben. Die öffentliche Auslegung erfolgte von März bis April diesen Jahres. „Im Februar wurde unsererseits der Bauantrag gestellt“, sagt Schrader. Seitdem tut sich nichts.

„Die Eltern geraten in Not“

Der Marien-Waldorfkindergarten ist ein gemeinnütziger Verein. Aufgrund der positiven Bauvoranfrage hat er das Gebäude bereits gekauft und ist finanziell in Vorleistung gegangen. „Wir konnten ein Großteil des Personals bereits gewinnen und sind davon ausgegangen, im Spätherbst zu starten“, sagt die Geschäftsleiterin. „Die Eltern sind auf die Betreuung angewiesen und geraten in Not.“

Bürgermeister Christoph Meineke kann den Unmut verstehen. Es sei für die Verwaltung selbst eine unbefriedigende Situation. „Wir sind in Gesprächen mit dem Nachbarn, dem Architekten und der zuständigen Bauaufsicht der Region Hannover“, sagt Meineke. „Wir suchen intensiv nach einer möglichst kurzfristigen Lösung.“

Die AWO-Kita an der Marie-Juchacz-Straße soll im Frühjahr 2022 starten. Quelle: Jennifer Krebs

Durch die Bauverzögerung des Eschenhauses fehlen der Gemeinde zwölf Krippen- und 25 Kindergartenplätze. Noch ist aber auch Wennigsens neue Fachbereichsleiterin für Bildung und Soziales, Ilse Baxmann, optimistisch, dass die neue Waldorf-Kita gegebenenfalls noch in diesem Jahr starten kann. Aktuell warten in Wennigsen 74 Krippen- und 64 Kindergartenkinder auf einen Betreuungsplatz. Den wirklich akuten Bedarf, sagt Baxmann, würden diese Zahlen aber nicht abbilden. Auf der Warteliste stünden nämlich auch Kinder, die vorsorglich angemeldet wurden, obwohl die Familien noch gar nicht in Wennigsen wohnen. Andere würden inzwischen von einer Tagesmutter betreut.

Die Fachbereichsleiterin geht davon aus, dass sich die Situation im Frühjahr etwas entspannt und dann zumindest genügend Kindergartenplätze in Wennigsen vorhanden sein werden. Bis dahin sollen nicht nur das Eschenhaus, sondern auch die neue AWO-Kita an der Marie-Juchacz-Straße, eine weitere Großtagespflege und ein zweiter Waldkindergarten eröffnet sein. Fehlen, so Baxmann, würden dann nur noch etwa 30 Krippenplätze, die teilweise nur in Kooperation mit Nachbarkommunen beziehungsweise mit Plätzen in der Tagespflege gedeckt werden könnten.

Von Jennifer Krebs