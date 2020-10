Bredenbeck

Eigentlich müsste die Grundschule in Bredenbeck derzeit mitten in der Sanierung stecken. Das war der Plan, den zu beschließen es fast 17 Jahre gedauert hat. „Seit dem ich hier bin, wird darüber gesprochen, dass dringend saniert werden muss“, sagt Schulleiterin Tatjana Seidensticker. Im November vergangenen Jahres habe der Bürgermeister Christoph Meineke im Schulausschuss dann den Zeitplan dafür vorgestellt – dem zufolge momentan schon einiges passieren müsste.

Stattdessen passiert aber weiterhin nichts. Das Ausschreibeverfahren habe sich stark verzögert, heißt es. „Die Gemeinde sagt, wegen Corona“, sagt Seidensticker. Ob das der einzige Grund ist, werde sich vermutlich am 27. Oktober zeigen, ergänzt sie. „Dann wird im Verwaltungsausschuss noch einmal über weitere Schritte gesprochen.“

„Gemeinde arbeitet langsam“

Wirklich zufrieden seien die Eltern nicht, berichtet die Schulleiterin weiter. Viele warten seit geraumer Zeit darauf, dass etwas passiert. Und die Gemeinde würde einfach sehr langsam agieren, zum Teil noch nicht einmal reagieren. „Ein Vater hat dem Bürgermeister vor sieben Monaten eine knallharte E-Mail geschrieben, und der hat darauf gar nicht reagiert“, sagt Seidensticker. In dem Brief habe der Vater nach einem Plan gefragt, wie es weitergehe.

Einige Eltern seien sehr besorgt, berichtet Seidensticker. Denn bei der Sanierung soll es nicht um Optik gehen, sondern in erster Linie um Sicherheit. „Die Eltern haben bei einem Gespräch mit dem Bürgermeister auch ein Schadstoffgutachten angesprochen, das 2016 erstellt worden sein soll“, berichtet die Schulleiterin. Die Ergebnisse seien nie bekannt gemacht worden. „Keiner weiß, was damit ist“, sagt Seidensticker.

Dass es Untersuchungen bezüglich Schadstoffen gegeben habe, sei richtig, sagt Bauamtsleiter Martin Waßermann. Von einem Gutachten könne aber nicht die Rede sein. Vielmehr wurde an einigen Stellen geschaut, was für Stoffe verbaut wurden. Die Ergebnisse seien in die Kostenberechnungen eingeflossen. Eine Gefahr für Kinder und Lehrer bestehe nicht.

Es sei einfach ärgerlich und frustrierend, dass sich nichts tue, meint die Schulleiterin. Dazu komme, dass die Schule in puncto Digitalisierung abgehängt werde. Wichtigste Voraussetzung für digitalen Unterricht und das Erlernen des Umgangs mit Medien sei gutes WLAN. „Das haben wir hier nicht“, sagt Seidensticker. „Wir brauchen Glasfaser.“ Die Versorgung mit gutem Internet dürfe laut Christian Mund, Medienberater für Grundschulen des Landes Niedersachsen, nicht von der anstehenden Sanierung abhängen.

„Wir fordern ein fettes Paket vom Schulträger“

„Wir fordern ein fettes Paket vom Schulträger“, sagt Seidensticker, die allerdings davon ausgeht, dass sie und das Kollegium, beziehungsweise die aktiven Eltern, sich mit dem Gedanken der Akquise in der freien Wirtschaft und bei verschiedenen Stiftungen anfreunden müssen. Dadurch wollen sie auch das Ziel erreichen, die technische Ausstattung aufzurüsten: Drucker in allen Klassen, Beamer, Hybridtafeln und iPads für alle Schülerinnen und Schüler. Es sei langsam an der Zeit, dass sich etwas tue. „Denn inzwischen scharren wirklich alle mit den Füßen“, sagt die Schulleiterin Tatjana Seidensticker.

