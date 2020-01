Wennigsen/Bad Münder

Avacon-Netzkunden in Wennigsen und Bad Münder haben in den vergangenen Tagen Besuch von angeblichen Avacon-Mitarbeitern bekommen. Die Unbekannten gaben an, den Strom- oder Gasanschluss kontrollieren zu müssen, um sich so Zugang zu den Wohnungen zu verschaffen. Der Netzanbieter warnt jetzt eindringlich vor Betrugsversuchen.

„In solchen Fällen sollten Kunden mit großer Vorsicht agieren“, betont Avacon-Pressesprecherin Michaela Fiedler. „Zwar kommt es hin und wieder vor, dass wir unangekündigt unsere Kunden zu vorgeschriebenen Kontrollen von Strom- oder Gasanschlüssen aufsuchen. In solchen Fällen zeigen unsere Mitarbeiter jedoch unaufgefordert ihren mit einem Lichtbild versehenen Firmenausweis vor.“ Kunden sollten sich daher immer den Mitarbeiterausweis zeigen lassen. Außerdem könnten entsprechende Arbeitskleidung mit Logo oder ein Firmenauto Aufschluss geben.

Im Zweifel Zutritt verwehren

Im Zweifelsfall, rät Fiedler, sollte zunächst kein Zutritt gewährt werden. Betroffene sollten sich den Namen des Mitarbeiters geben lassen und bei Avacon unter der Servicenummer (0 53 51) 3 99 69 09 nachfragen.

Von Sarah Istrefaj