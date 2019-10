Wennigsen

Nach der Saison ist vor der Saison: Am 22. September ist das Freibadjahr 2019 im Wasserpark Wennigsen zu Ende gegangen. Der Trägerverein schaut aber bereits jetzt nach vorn und blickt ins Jahr 2020 – in gespannter Vorfreude. „Das wird ein großer Wurf“, sagt Martin Dankert, zweiter Vorsitzender des Vereins. Im 20. Jahr seines Bestehens stehen im Wasserpark die größten Investitionen seiner noch jungen Geschichte bevor.

Verein rechnet mit 860.000 Euro Zuwendungen

Das Gelände am Bröhnweg wird zwar nicht komplett neu erfunden. In vielen Bereichen werden Besucher zum Start der neuen Saison aber deutliche Veränderungen sehen. Möglich machen dies Zuschüsse, mit denen der Trägerverein für sein Konzept „Naherholung“ rechnen kann: Der Rat der Gemeinde Wennigsen hat 750.000 Euro für die Sanierung freigegeben. Zusätzlich kommen 110.000 Euro vonseiten der Region Hannover. „Noch muss das Geld bei der Region aber im November einen Ausschuss passieren“, sagt Dankert vorsichtig. Dennoch kalkuliere man die Summe ein. „Die Region will das fördern, was uns auszeichnet: ein Naturbad, das Naherholungsoase und Veranstaltungsort zugleich ist“, sagt Sigrid Röhrbein, Vorsitzende des Trägervereins.

Rutsche für Nichtschwimmerbecken

Am Nichtschwimmerbecken soll eine Rutsche gebaut werden – und damit will der Verein zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn einerseits steigert eine Rutsche die Attraktivität des Bads. Außerdem sorgt sie für mehr Wasserfluss. „Auch wir lernen über die Jahre noch hinzu. Eine Rutsche hat den Vorteil, dass wir dadurch unser Wasser besser in Bewegung halten. Das verringert die Gefahr von Keimen“, erläutert Dankert. Gut zu wissen für die Badegäste, dass sich die Wasserpark-Betreiber trotz bereits hohen Niveaus nicht damit zufrieden geben. Denn: Regelmäßig nimmt die Region Messungen der Wasserqualität vor. „Und in der vergangenen Saison mussten wir nicht einmal schließen“, betont Dankert. Ohnehin liegt bei der Sanierung der Schwerpunkt auf Wasser und Technik. Die Filtersysteme zur Reinigung des Wassers werden ausgetauscht und erneuert.

Hier soll eine Rutsche entstehen. Quelle: Stephan Hartung

Neuer Spielbereich für Kleinstkinder

Die jüngsten Badegäste können sich auf einen neuen Bereich freuen: Dort, wo aktuell noch Freiluftschach und Tischtennis möglich sind, entsteht ein Becken für Kleinstkinder – inklusive einer Spielecke mit Sand und Matsch. Geplant ist zudem ein Naturerlebnispfad. „Damit entwickeln wir den Wasserpark zur Bildungseinrichtung“, sagt Röhrbein. Hinzu kommen Rampen für Nichtschwimmer- und Schwimmbecken, um den barrierefreien Einstieg ins Wasser zu ermöglichen. Um den Status eines Veranstaltungsortes zu behalten, wird auf einem Erdwall eine Naturbühne errichtet. „Die anderen Maßnahmen haben erstmal Priorität. Eine Bühne zu errichten, dürfte dagegen schnell gehen.“

Den Wasserpark besuchten 2019 weniger Menschen als im Vorjahr. Quelle: Stephan Hartung

Zu Beginn des neuen Jahres sollen die Arbeiten beginnen – und zwar parallel, nicht unterteilt in einzelne Bauabschnitte. Einen Termin zur Fertigstellung nennen die beiden ehrenamtlich tätigen Vereinsvertreter nicht. „Wir können den Zeitplan nicht beeinflussen“, sagt Röhrbein, schließt aber nicht aus, dass die Saisoneröffnung nicht wie in diesem Jahr am 4. Mai gefeiert werden kann. Die Vorbereitung für die Sanierung läuft schon länger, vor allem in den Köpfen. „Damit beschäftigen wir uns bestimmt schon seit 2016“, sagt Dankert, der sich in den vergangenen Jahren viele Naturbäder angeschaut hat, um Ideen zu sammeln. „Vor allem im Bereich Nienburg und Bremen gibt es viele Naturbäder.“

So ist die Saison 2019 verlaufen Der Wasserpark Wennigsen zählte in der abgelaufenen Saison weniger Besucher als 2018. „Dennoch war es ein erfolgreichen Jahr. Wir hatten eine tolle Mischung, waren Freibad sowie Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen“, sagt Sigrid Röhrbein, Vorsitzende des Trägervereins. In absoluten Zahlen: In den Wasserpark strömten 22.827 Badegäste, im Vorjahr waren es 28.809. „Da war der Sommer aber extremer und länger“, sagt Röhrbein. Woher der leichte Rückgang kommt, wird bei den September-Zahlen deutlich. In diesem Jahr kamen lediglich 59 Besucher in den Wasserpark, im Vergleichsmonat 2018 waren es noch 8076 Gäste. Höhepunkte der Saison waren laut Röhrbein im Juni die Wasserpark-Beteiligung an der Kunstspur und die Spaßboot-Regatta, die Ferienpassaktion „Ferien ohne Koffer“, das Nachtschwimmen im August und der Regionsentdeckertag im September. hg

