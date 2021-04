Wennigsen

Nach monatelanger Sanierung will der Wasserpark in Wennigsen möglichst Anfang Juli wieder öffnen. „Das klingt sportlich, wenn man sieht, wie es hier noch aussieht“, sagte die Vorsitzende des Trägervereins, Sigrid Röhrbein, bei einem Besuch des Wennigser Bürgermeisterkandidaten Ingo Klokemann (SPD) und Regionspräsidenten-Bewerber Steffen Krach (SPD). Aber der Wasserpark will es hinbekommen, dass spätestens ab den Sommerferien, wenn dort auch die verlässliche Schulkindbetreuung „Ferien ohne Koffer“ stattfinden soll, wieder geschwommen werden kann – vorausgesetzt, die Corona-Verordnung lässt dies zu. Denn noch sei völlig unklar, so die Wasserparkchefin, ob und wenn ja wie die Freibäder wieder öffnen dürfen.

Besichtigung der Wasserparkbaustelle (von links): SPD-Bürgermeisterkandidat Ingo Klokemann, Regionspräsidenten-Bewerber Steffen Krach, Martin Dankert und Sigrid Röhrbein vom Trägerverein sowie die Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt. Quelle: Jennifer Krebs

Seit zehn Monaten wird der Wasserpark umfangreich saniert, und das Gelände sieht momentan noch immer aus wie eine riesige Baustelle. Das Naturbad am Bröhnweg wird technisch aufgerüstet und die Badeteiche umgestaltet, damit die Wasserqualität stabiler bleibt. Der Wasserpark musste in der Vergangenheit öfter wegen überschrittener Grenzwerte bei der Kontrolle der Wasserqualität geschlossen werden.

Überraschungen beim Erdaushub

Zuletzt war drei Wochen auf der Baustelle nicht gearbeitet worden, weil das Bauunternehmen irgendwo anders eine Brücke bauen musste. Aber nun soll es im Wasserpark mit großen Schritten weitergehen. „Wenn man anfängt, an einer alten Substanz zu basteln, dann tauchen manchmal Sachen auf, mit denen man nicht rechnet“, sagte Martin Dankert, Vizevorsitzender des Wasserpark-Vereins. So sei beim Erdaushub unter anderem ein Fundament von einem alten Freibadbecken aus den Fünfzigerjahren gefunden worden.

Die neuen Drainageleitungen sind hier schon verbuddelt. Nun muss der neue Pflanzenfilter noch mit Wasserlilien und Schilf bestückt werden. Quelle: Jennifer Krebs

Viele neue Leitungen sind unter die Erde gekommen. Neue Schächte wurden gebuddelt, wo die Pumpen hineingehängt werden. Das Kinderbecken und der Schwimmerteich wurden neu mit Folie ausgekleidet. Neu gemacht ist auch der Holzsteg dazwischen. Künftig werden das 50 Meter lange Schwimmerbecken und der Nichtschwimmerbereich auch technisch komplett getrennt sein. In der neuen, hochmodernen Wasseraufbereitung lässt sich steuern, in welches Becken frisches Wasser fließen soll.

Schwimmkurse nachholen? Geschlossene Schwimmbäder, keine Kurse: In der Corona-Pandemie können viele Kinder nicht schwimmen lernen. „Das ist mindestens ein ganzer Jahrgang, der davon betroffen ist“, sagte Steffen Krach, Kandidat der SPD für das Amt des Regionspräsidenten, bei seinem Besuch im Wasserpark. Eine zentrale Frage ist: Wie können die Schwimmkurse nachgeholt werden, wenn die Bäder wieder öffnen dürfen? Die Wartezeiten für Kurse sei schon vor dem Lockdown lang gewesen. Ob in diesem Sommer Schwimmkurse im Wasserpark angeboten werden können, ist angesichts der Corona-Krise noch nicht klar. Um eventuelle Rückstände kompensieren zu können, will sich Wennigsens DLRG-Chef und Wasserpark-Vizevorsitzender Martin Dankert grundsätzlich aber dafür einsetzen, dass es möglichst viele Schwimmkurse im Sommer gibt. Mitunter müssten ehrenamtliche Ausbilder von der DLRG einspringen.

Alles ohne Chlor

Der Wasserpark kommt komplett ohne Chlorzusatz aus. Das Wasser wird rein biologisch und mit Filtern gereinigt. Für eine gute Zirkulation sind zwischen den Steinen in der neuen Teichumrandung Düsen versteckt. Angenehm für die Füße ist der neue Sandstrand, toll für die Kinder ist der neue Wasserspielplatz. Später soll noch eine Naturbühne entstehen. Dafür muss aber erst der Bebauungsplan geändert werden. Bürgermeisterkandidat Klokemann schätzt den Wasserpark mit seinem engagierten Betreiberverein: „Als Angebot für alle gibt es hier in der Gegend nichts Vergleichbares.“

Hier entsteht der neue Wasserspielplatz für Kinder. Quelle: Jennifer Krebs

Der Wasserpark in Wennigsen ist einer der größten künstlich angelegten Naturbadeseen Norddeutschlands. Entstanden ist er aus der Arbeit einer Bürgerinitiative, die das alte, marode Freibad vor 20 Jahren abreißen ließ und stattdessen das Naturbad baute.

Erhoffte EU-Fördergelder für die Sanierung gab es nicht. Die Gemeinde Wennigsen unterstützt stattdessen mit 750.000 Euro, weitere 100.000 Euro sind im Nachtragshaushalt eingestellt. Die Region Hannover fördert den Wasserpark mit 110.000 Euro. Weitere 100.000 Euro hat der Wennigser Uhrmachermeister Hermann Knölke, der vergangenes Jahr gestorben ist, dem Wasserpark vererbt.

Von Jennifer Krebs