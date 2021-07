Wennigsen

Der Wasserpark in Wennigsen setzt alles daran, mit Start der Sommerferien öffnen zu dürfen – das wäre in drei Wochen. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins, Martin Dankert, bei einem Besuch der CDU-Ratsfraktion. Der pünktliche Start ist wichtig, denn in den Sommerferien wird im Wasserpark auch wieder die verlässliche Schulkindbetreuung „Ferien ohne Koffer“ angeboten.

Am Hygienekonzept wird mit Hochdruck gearbeitet. „Da sind wir dran“, sagte Dankert. Letztlich hängt alles davon ab, wie zufrieden das Gesundheitsamt der Region Hannover ist, vor allem mit den Wasserwerten. Der Wasserpark musste in der Vergangenheit öfter wegen überschrittener Grenzwerte bei der Kontrolle der Wasserqualität geschlossen werden. Nach dem Umbau wird der Wasserpark als neue Anlage bewertet, was unter anderem eine engmaschigere Beprobung bedeutet.

Die Sprenkler der neuen Filteranlage arbeiten bereits. Quelle: Jennifer Krebs

Für über eine Millionen Euro wurde der Wasserpark am Bröhnweg komplett neu gestaltet. Das Wasser ist drin, seit Mittwoch läuft die neue Filteranlage. Das Wasser im Naturbad wurde noch nie mit Chemie wie Chlor gereinigt, sondern vollbiologisch. Während es bisher über einem Regenerationsteich aufbereitet wurde, gibt es jetzt nur noch einen beregneten Bodenfilter. Das sei die neuste Technik für Naturbäder, sagt Dankert. Der Vorteil: Für Wasservögel wird’s uninteressant. Zuletzt hatte der Wasserpark auch öfter Probleme mit der Wasserqualität gehabt, weil der Kot der Enten das Wasser belastet hatte.

Im Nichtschwimmer kommt man jetzt über zwei kleine Stufen ins Wasser. Quelle: Jennifer Krebs

Was man richtig sehen kann, wenn man am Beckenrand steht: Mit der neuen Technik zirkuliert das Wasser deutlich besser. „Es ist jetzt viel mehr Bewegung drin“, sagte die Vorsitzende des Wasserpark-Vereins, Sigrid Röhrbein. Die Becken wirken optisch viel größer wegen der neu gestalteten Uferbereiche. Die großen Büsche am Nichtschwimmerteich wurden entfernt. Stattdessen kommt man nun über einen flachen Sandstrand und eine Treppe mit zwei Stufen gut ins Wasser. Für Menschen mit Gehbehinderungen gibt es eine neue Einstiegshilfe: einen Lifter, der sie sicher und bequem ins Wasser hebt.

Der Schwimmmeister und auch die DLRG wollen Schwimmkurse anbieten. Es gibt bereits eine Liste dafür. Frieren müsste man schon jetzt kaum noch im Wasser. Die Temperaturen zuletzt: 23 Grad im Nichtschwimmer- und gut 20 Grad im Schwimmerbecken.

Von Jennifer Krebs