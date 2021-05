Die Saison 2021 für die Wennigser Wasserräder hat begonnen: Bastler haben am Wochenende die beiden großen Modelle mit dem Lummerland-Bahnhof und mit der Freischießen-Szenerie aufgestellt. Damit stehen jetzt wieder alle 21 Wasserräder an ihrem angestammten Platz an der Feldbergquelle im Deister. In Abstimmung mit dem Corona-Krisenstab der Gemeinde Wennigsen haben Mitglieder der Bastlergemeinschaft in den vergangenen Tagen und Wochen die Modelle aufgebaut.

Besucher müssen sich an die Corona-Regeln halten. Dazu gehören eine Einbahnregelung im Uhrzeigersinn auf dem Rundkurs sowie ein Mindestabstand zu anderen Personen von zwei Metern. Auf einer Feier zu Saisoneröffnung mussten die Bastler wegen des Infektionsschutzes verzichten. Die Saison dauert voraussichtlich bis zum 3. Oktober.