Wennigsen

Wer jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke hat, muss sich sputen. Heiligabend um 14 Uhr schließen die letzten Geschäfte. Bis dahin müssen die Präsente besorgt und möglichst auch schon hübsch verpackt sein. Kein Problem, sagt der Einzelhandel in Wennigsen und verrät seine diesjährigen Verkaufsrenner.

Kinder freuen sich über Geschenke. Aber im Weihnachtsstress das Richtige zu finden, ist wahrlich kein Kinderspiel. Wer sich an den aktuellen Trends orientiert, kann aber wenig falsch machen, erklärt Nicole Kreuzberger, Fachverkäuferin für Spielwaren im Kaufhaus. Schon seit einigen Jahren ganz vorn in der Gunst der Kleinen und auch in diesem Jahr heiß begehrt: Toniebox und Tonies. „Die sind der große Renner“, sagt Kreuzberger über das kindgerechte Audiosystem, das zum Musikhören und Spielen einlädt. „Die Auswahl an Figuren ist riesig“, so die Fachfrau. Jede Figur enthält einen Chip, der der Box signalisiert, welchen Inhalt sie abspielen soll. Die Bandbreite reicht von Kinderliedern über Hörspiele bis hin zu den Kreativ-Tonies, die mit eigenen Audiodateien bespielt werden können.

Zauberhafte Feenwesen und knifflige Kriminalfälle

Und was kommt bei Kindern sonst noch gut an? „Playmobil geht immer, vor allem die neuen Sets“, sagt die Verkäuferin und zeigt auf den Karton mit dem großen Baumhaus aus der Serie Ayuma. Hier geht um zauberhafte Feen und Tierwesen. Die Serie sei gerade besonders beliebt. Auch Lego-Sets seien ein Dauerbrenner. Bei Gesellschaftsspielen hat man die Qual der Wahl. Klassiker wie die „Siedler von Catan“ kann Kreuzberger ebenso empfehlen wie das Spiel des Jahres 2021, „Micro Macro“ – eine Mischung aus Detektivspiel und Wimmelbildersuche. „Viele Kunden werden tatsächlich auf den letzten Drücker kommen“, sagt sie aus Erfahrung.

Da schlagen Kinderherzen höher: Nicole Kreuzberg aus dem Kaufhaus Heitmüller zeigt, über welche Geschenke sich Mädchen und Jungen sich besonders freuen. Quelle: André Pichiri

Sind die zu Beschenkenden dem Kindesalter bereits entwachsen, macht das die Suche nicht unbedingt einfacher. Im Kaufhaus Heitmüller zog in den vergangenen Tagen die Nachfrage nach Haushaltswaren noch einmal an. Ein Tipp von Verkäuferin Peggy Ehrt. „Alles rund um das Thema Kaffee ist gerade sehr beliebt.“

Kaffeekultur und Nachhaltigkeit: Heitmüller-Mitarbeiterin Peggy Ehrt verkauft in diesen Tagen unter anderem viele Kaffeeaufbereiter und Trinkflaschen. Quelle: André Pichiri

Längst geht es dabei um mehr als nur die standardmäßige Filtermaschine. Ehrt zeigt auf das Regal mit den Pressstempelkannen (French Press) und die italienische Espressokanne mit dem markanten achteckigen Design. „Beides wird gut verkauft“, sagt Ehrt. Auch das Thema Nachhaltigkeit spiele für viele Kunden eine Rolle: „Trinkflaschen für unterwegs werden immer beliebter und sind auch ein schönes Geschenk.“

Farbenfroh: Handtaschen und Wohnaccessoires sind im Geschäft Living – Wohnen & genießen von Nicola Demtröder gefragt. Quelle: André Pichiri

Bei „Living – Wohnen und genießen“ in der Hauptstraße ist am Mittwoch viel los. „Das wird noch bis Heiligabend so bleiben. Viele Kunden kommen tatsächlich auf den letzten Drücker und freuen sich dann auch über Beratung“, berichtet Inhaberin Nicola Demtröder. Was sie empfiehlt: „Präsentkörbe mit Feinkost kommen immer gut an. Die eignen sich einfach als super als Geschenk, gerade wenn man sich unsicher ist, was der zu beschenkenden Person gefällt.“ Für alle, die etwas Individuelleres suchen, reicht die Auswahl von Lederhandtaschen bis hin zu Wohnaccessoires wie stylischen Lampen. Auch Geschenkartikel und Deko sind gefragt. „Ganz besonders unsere Herrnhuter Sterne, die sind allerdings schon ausverkauft“, sagt Demtröder mit Blick aus das einzig verbliebene Ausstellungsstück der beleuchteten Weihnachtssterne.

Die Renner im Reisebüro Crusing: Sandra Luca (l.) und Ramona Hennecke empfehlen Musical-Gutscheine, das Wennigsen-Spiel und Bücher über den Deister. Quelle: André Pichiri

Wer in den eigenen vier Wänden schon gut ausgestattet ist, freut sich vielleicht über den Besuch eines Events. Noch bremst die Corona-Pandemie Trips zu Konzerten und Musicals aus. „Stattdessen kaufen die Leute einfach Gutscheine“, sagt Ramona Hennecke aus dem Reisebüro Cruising. Die sind unbegrenzt gültig und gelten für alle Events eines Veranstalters. So können sich die Beschenkten beispielsweise mit einem Gutschein später eines der großen Musicals aussuchen. „König der Löwen“, „Starlight Express“ oder doch lieber „Harry Potter“? „Alle Shows kann man auch mit Hotel und Bahnfahrt buchen“, so Hennecke.

Wennigsen-Spiel Quelle: André Pichiri

Eine schöne Geschenkidee ist auch das Wennigsen-Spiel. Mit einem Linienbus fährt man auf dem Spielbrett durch Wennigsen und alle Ortsteile und muss lokale Fragen beantworten. Für jede richtige Frage gibt es einen Mitfahrer, der in den Bus zusteigt. Wer zuerst alle sechs Plätze im Bus belegt, gewinnt. „Das gibt es bei uns schon länger. In den vergangenen Tagen wurde es aber auffällig oft nachgefragt“, erklärt Mitarbeiterin Sandra Luka. Wer bei Cruising noch eines ergattern möchten, muss sich sputen. Das Reisebüro ist nur bis Donnerstag geöffnet.

Von André Pichiri