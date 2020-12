Degersen

Er ist in diesem Jahr ein paar Tage früher zu Besuch gekommen, als das üblich ist. Auch Distanz musste er wohl oder übel halten. Trotzdem war die Freude der Kindergartenkinder riesig, als am Dienstagmorgen der Weihnachtsmann, gespielt von Manfred Klingebiel, mit einer Kutsche zwischen dem Sprachheilkindergarten und dem gegenüberliegenden Kindergarten Bullerbü vorfuhr.

So wie man ihn kennt: langer weißer Rauschebart, rote Mütze, rote Jacke, rote Hose und schwarze Schuhe. „Wow, ich hab den Weihnachtsmann noch nie in echt gesehen“, sagt ein kleines Mädchen erstaunt, als dieser von dem Gefährt steigt. Nachdem er den Kindern erzählt hat, dass er in diesem Jahr aufgrund des fehlenden Schnees nicht mit dem Schlitten, sondern mit der Kutsche kommen musste und alle zusammen „O Tannenbaum“ gesungen haben, kam der für die Kleinen wohl aufregendste Teil: Säcke voller Geschenke.

Anzeige

Der Weihnachtsmann „lässt sich nicht abschrecken“

Ursprünglich war dieses Ereignis erst für kurz vor Weihnachten geplant, wie Ingo Laskowski, Leiter des Sprachheilkindergartens, erklärt. „Dadurch, dass jetzt der bundesweite Lockdown kommt, wollten wir das vorverlegen“, erläutert er. Als Klingebiel tatsächlich zusagte, war die Freude groß. „Er schrieb, der Weihnachtsmann lasse sich nicht abschrecken“, sagt Laskowski lächelnd.

Der Besuch vom Weihnachtmann freut die Kinder – trotz der Distanz. Quelle: Janna Silinger

Nun hoffen die Verantwortlichen, dass der normale Betrieb am 11. Januar wieder aufgenommen werden kann. „Wir sind auch jetzt da“, sagt Laskowski. „ Niedersachsen geht ja einen eigenen Weg und überlässt die Entscheidung den Familien.“ Deshalb müssten die Erzieher auch vor Ort sein, falls Kinder kommen. Für diese sei es eine schwierige Zeit, meint Laskowski. Umso schöner, dass diese den letzten offiziellen Kita-Tag hoffentlich in schöner Erinnerung behalten werden.

Ob des fehlenden Schnees fährt der Weihnachtsmann in diesem Jahr mit der Kutsche vor. Quelle: Janna Silinger

„Wenn du zu mir kommst, bekommst du Kekse und Milch“, ruft ein Mädchen dem Weihnachtsmann zum Abschied zu. Er appelliert noch einmal an die insgesamt rund 80 Kinder, die auf der einen Seite hinter dem Zaun stehen, auf der anderen in kleinen Gruppen und auf Abstand. „Wisst ihr, wenn ihr mal eure Freunde eine Weile nicht sehen könnt, müsst ihr nicht traurig sein“, ruft er den Kleinen zu. „Auf mich müsst ihr auch immer so lange warten“, sagt er. Und früher oder später komme er garantiert wieder vorbei.

Von Janna Silinger