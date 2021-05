Wennigsen

Für die Gruppe Wennigsen for Future (WfF) steht fest: Klimaschutz beginnt im Kleinen – zu Hause im eigenen Wohn- und Lebensumfeld, auf der Straße, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz. Daher setzt sich die Gruppe für ein konsequentes Handeln auf lokaler Ebene ein, um einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten. Nun fragt WfF bei den Wennigser Parteien sowie den Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Herbst nach, wo und wie sie für das Klima in der Großgemeinde tätig werden wollen.

Sechs Themenfelder

Zu diesem Zweck hat die Gruppe einen fünfseitigen Fragenkatalog mit sogenannten Wahlprüfsteinen in sechs großen Themenfeldern erstellt. Dazu gehören der Klimaschutz allgemein, Mobilität und Verkehr, Natur und Landschaft, Bauen, Wohnen und Energie, Landwirtschaft und Gewerbe sowie politische Entscheidungsprozesse. „Uns geht es darum, die Positionen der Parteien und Wahlbewerber abzuklopfen. Aber wir wollen auch Anregungen geben, um Politik und Verwaltung mit etwas Nachdruck auf die Sprünge zu helfen“, erläutert WfF-Sprecher Axel Lambrecht.

Auch auf kommunaler Ebene müsse der Klimaschutz in den nächsten Jahre höchste Priorität genießen. Dazu seien erhebliche Änderungen in vielen Bereichen erforderlich – zum Beispiel ökologische Baustandards für private und öffentliche Gebäude, eine umweltfreundliche Verkehrswende, eine gesunde Landwirtschaft ohne Massentierhaltung und Pestizide sowie eine umfassende Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungen.

Windkraft als wichtiges Thema

In den Vordergrund rücken will WfF vor allem das Thema Windenergie. „Um dieses Thema winden und drehen sich die Parteien herum. Aber wir wollen klipp und klar wissen: Wie steht ihr dazu? Ein Wegducken darf es nicht mehr geben“, betont Lambrecht. Immerhin habe die Gemeinde Wennigsen bereits einige Weichenstellungen in die richtige Richtung beschlossen. Dazu gehören laut Lambrecht in erster Linie die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements sowie die Rats-AG Klimaschutz. In dieser AG sei Wennigsen für Future mit einem beratenden Mitglied vertreten.

Antworten bis Ende Juni

Bis Ende Juni haben die Parteien sowie die Bewerberinnen und Bewerber um das Bürgermeisteramt jetzt Zeit, ihre Stellungnahmen zu den WfF-Wahlprüfsteinen abzugeben. Danach will die Initiative die Antworten allen interessierten Bürgern zur Verfügung stellen – in welcher Form steht allerdings noch nicht fest. „Wir wissen ja nicht, wie ausführlich und detailliert die Antworten ausfallen. Vielleicht fassen wir die Kernaussagen auch zusammen. Auf jeden Fall sind wir sehr gespannt“, sagt der Sprecher.

Die Gruppe Wennigsen for Future hat sich vor rund zwei Jahren zusammengefunden, inspiriert durch Fridays for Future. Derzeit gehören etwa 65 Personen im Alter von elf bis rund 80 Jahren sowie aus unterschiedlichen Berufsfeldern und Lebenssituationen der Gruppe an, um sich gemeinsam in Politik und Gemeinschaft für die Klimawende zu engagieren.

Von Frank Hermann