„Für uns ist das eine Mammutaufgabe“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke. Gemeint ist die Digitalisierung der Schulen in Wennigsen. Die hat insbesondere wegen Corona Fahrt aufgenommen. Doch noch davor hat sich die Gemeinde Wennigsen um die Förderung durch den Digitalpakt bemüht. Dafür sollen der Gemeinde für die Schulen in ihrer Trägerschaft insgesamt fast 600.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne übergab die ersten drei Förderbescheide im Wert von insgesamt 285.000 Euro nun an die Gemeinde. Damit soll der WLAN-Ausbau an der Grundschule Wennigsen und der Sophie-Scholl-Gesamtschule ( KGS) finanziert werden.

Meineke bezeichnet es dabei als großes Glück, dass die Schulen bereits vor drei Jahren an das Glasfasernetz angeschlossen wurden. Bereits 2019 wurde die WLAN-Ausleuchtung an beiden Schulen vorgenommen. Für 2020 ist laut Meineke dann geplant, die Infrastruktur der WLAN-Ausstattung an beiden Schulen herzustellen. Danach sollen 2021 auch Endgeräte, wie etwa digitale Tafeln, angeschafft werden. Die Gemeinde plant, jährlich eine Großmaßnahme im Zuge des Digitalpaktes bei der Landesschulbehörde einzureichen. Die aktuellen Ausgaben für das Ausleuchten des WLAN beliefen sich auf 10.000 Euro. Die Ausleuchtung der Grundschule Bredenbeck solle dagegen gesondert im Zuge der dort geplanten Sanierung erfolgen.

Jede Schule braucht einen individuellen Plan

Für die Herstellung der Infrastruktur – etwa mit Verkabelungsarbeiten und Anschaffung von Hardware – rechnet die Gemeinde mit Kosten von 350.000 bis 400.000 Euro. Danach seien die Mittel wahrscheinlich größtenteils ausgeschöpft, sodass die technische Ausstattung durch Haushaltsmittel der Gemeinde bestritten werden müsste, sagte Meineke.

Um Gelde aus dem Digitalpakt zu erhalten, ist es für jede Schule verpflichtend, einen Medienentwicklungsplan vorzulegen. Auch Kultusminister Tonne betonte, dass sich jede Schule fragen müsse, wo sie mit der Digitalisierung hinwolle. „Wir werden mit der Technik das Lernen nicht einfacher machen.“ Aber es biete Anreize. „Der Umgang mit digitalen Medien ist Realität für Schülerinnen und Schüler.“ Dass Kinder und Jugendliche je nach Altersstufe anders mit digitalen Medien umgehen, haben auch die beiden Schulen erfahren. Die Konrektorin der Grundschule Wennigsen, Melanie Engelke, sagte, dass Schüler in der ersten und zweiten Klasse das Buch zum haptischen Lernen noch bräuchten. Und Kai Birkner wiederum, stellvertretender Schulleiter der KGS, berichtete, dass Zwölftklässler viel besser mit digitalem Lernen umgehen könnten.

Stärkung des Standortes Wennigsen

Gemeinsam haben die beiden Schulen jedoch den gewissermaßen erzwungenen Fortschritt in Sachen Digitalisierung durch die Corona-Krise. „Tatsächlich hat Corona uns einen Schub nach vorn gebracht“, sagte Engelke. So würden jetzt auch die Programme ausgenutzt, die schon zu Verfügung gestanden haben. Wenn nun auch das WLAN ausgebaut werde, könne man über digitale Endgeräte sprechen. „Uns ist es wichtig, dass wir einen gut funktionierenden Computerraum haben.“ Die vergangenen Wochen seien sehr turbulent gewesen, pflichtete ihr Birkner bei. Während der Corona-Krise hätten sie mithilfe der Gemeinde 32 Endgeräte an die Schüler herausgeben können. Mit dem Ausbau des W-LAN könnten sie nun die Schule und damit auch den Standort Wennigsen stärken.

Auch Lehrer müssen sich weiterbilden

Im nächsten Schritt möchte die KGS dann digitale Tafeln einrichten, um danach auch mobile Endgeräte zu etablieren. Daneben warf Birkner auch die Frage auf, wie Lehrer sich in Sachen Digitalisierung weiterbilden können. Sie planten etwa, eine kleine Variante der digitalen Tafel auch im Lehrerzimmer zu installieren. „Kleine Probleme können wir dann während der Pause lösen“, erläuterte Birkner.

Marianne Kügler, Vorsitzende des Bildungsausschusses, gab dabei jedoch zu bedenken, dass auch die Folgekosten des Digitalpaktes berücksichtigt werden müssten. Denn die Kommunen benötigten weiterhin Unterstützung bei der Instandhaltung und Wartung der Technik. Trotzdem sah die Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt eine große Hürde als genommen an. „Ich sehe Sie hier auf einem tollen Weg“, sagte sie. Wennigsen sei die erste Gemeinde in ihrem Wahlkreis, die dieses Geld bekomme und sie hoffe, dass die anderen Gemeinden folgen werden.

