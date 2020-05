Wennigsen

Im kleinen Kreis und unter strengen Sicherheitsbestimmungen wegen der Corona-Krise haben sich rund ein Dutzend Wennigser am Freitagabend vor dem Gemeindehaus am Klosteramthof getroffen, um gemeinsam an den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nazi-Faschismus zu erinnern. Zu dieser Versammlung gegen neofaschistische Umtriebe hatte die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) aufgerufen. Im Anschluss an eine kurze Ansprache legte Organisator Hartmut Rahmer einen Kranz am Mahnmal für die Opfer von Faschismus und Krieg nieder.

Ein kleiner Kreis von rund einem Dutzend Besuchern nimmt an der Versammlung zum Gedenken an die Befreiung vom Faschismus vor 75 Jahren teil. Quelle: Frank Hermann

Mit dieser mahnenden Erinnerung an das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung von der Nazi-Terrorherrschaft am 8. Mai 1945 setzten die Wennigser eine kleine Tradition fort. Bereits seit rund 15 Jahren richtet der VVN-BdA solche Gedenkveranstaltungen aus – bislang stets in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbunds unter der Leitung des 2019 verstorbenen Heinz-Dieter Hasenjäger.

Großes Befreiungsfest fällt aus

Vor zehn Jahren feierten die Organisatoren dann am 8. Mai 2010 zum ersten Mal ein größer angelegtes Friedens- und Befreiungsfest am Klosteramthof. „Auch für dieses Jahr hatten wir wieder eine größere Veranstaltung vorgesehen. Aber das ist wegen der Corona-Krise leider nicht möglich“, sagte Rahmer. Stattdessen war die Versammlung zum Schutz vor Infektionen auf maximal 15 Personen beschränkt. Zudem mussten die Besucher einen Mundschutz tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

In seiner Ansprache erinnerte Rahmer an die Gräuel der Nazi-Herrschaft und die Kriegsfolgen mit millionenfachem Tod, zerstörten Städten und verbrannter Erde. „Darum ist der 8. Mai 1945 ein Tag der Freude, denn an diesem Tag endete der nationalsozialistische Terror“, sagte Rahmer. Er verwies auf die Forderung des VVN-BdA, den 8. Mai bundesweit zu einem gesetzlichen Feiertag zu erklären. Dazu habe die Vereinigung gemeinsam mit der Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano eine Petition gestartet.

Ohne 8. Mai keine Demokratie

Bislang ist der 8. Mai einmalig in diesem Jahr ein gesetzlicher Feiertag in Berlin. „Ohne den 8. Mai hätten wir heute keine Demokratie in Deutschland. Das ist Anlass genug, dieses Datum in angemessener Weise zu begehen“, betonte Rahmer.

Hartmut Rahmer legt einen Kranz am Mahnmal für die Opfer von Faschismus und Krieg nieder. Quelle: Frank Hermann

Dank richtete der VVN-BdA-Sprecher an die Verwaltungen der Gemeinde Wennigsen und der Region Hannover für die kurzfristige Genehmigung der Versammlung. Wegen eines veralteten Dokumentenformates sei seine E-Mail mit dem Antrag für die Versammlung zunächst unbemerkt im Spam-Ordner der Gemeindeverwaltung gelandet. Erst auf Nachfrage sei dieser Fehler bemerkt worden. „Dann hat das Ordnungsamt aber schnell reagiert und meinen Antrag umgehend an die Region weitergeleitet. So haben wir noch rechtzeitig am Freitagmittag die endgültige Zusage erhalten“, sagte Rahmer.

