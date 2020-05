Bald könnte der Ball in Wennigsen wieder rollen: Da nun in Niedersachsen die Außensportanlagen – unter Einhaltung bestimmter Regeln – genutzt werden können, will der Vorstand des TSV Wennigsen prüfen, ob und wie der Sportbetrieb starten kann.

Unter anderem könnten Fußballmannschaften trainieren, sobald eine Lösung gefunden wird, wie beim Training die Abstandsregeln eingehalten werden können – und wenn der Vorstand dem zustimmt. Zudem überlegen weitere Sparten, wie es weitergehen kann. „Das Sportabzeichen wird beispielsweise ab Mittwoch, 13. Mai, wieder abgenommen“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Stegen. Zudem wollen die Volleyballer schauen, ob sie statt in der Halle auf den Außenanlagen trainieren können. „Auch die Turner wollen unter freiem Himmel starten, genauso wie Teilnehmer vom Seniorensport“, sagt Stegen.

Doch bevor es losgehen kann, müsse geschaut werden, wie groß der Platzbedarf ist, wie viele Mitglieder an den Angeboten teilnehmen und wie man die Hygienebestimmungen umsetzen kann, sagt der Vorsitzende des TSV. Bei den Überlegungen tausche man sich auch eng mit der Gemeinde Wennigsen aus.