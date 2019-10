Wennigsen

Diesen Anblick ihrer Katze wird sie wohl nie vergessen. „Sie war mehr tot als lebendig, total abgemagert und schrie vor Schmerzen“, sagt Beate Paffrath-Müller aus Wennigsen.

Die 77-Jährige ist noch immer entsetzt, wenn sie darüber spricht. Fünf Tage, erzählt sie, sei ihre Katze verschwunden gewesen. „Sie muss in einer Falle festgesessen haben“, vermutet Paffrath-Müller. Denn als ihr Haustier endlich wieder nach Hause kam, hatte es die Schlinge noch um den Hals.

In dieser Drahtschlinge hat die Katze von Beate Paffrath-Müller festgesessen. Quelle: Jennifer Krebs

Anscheinend hatte jemand den Draht aufgeknipst. Zumindest sehe dieser saubere Schnitt für sie danach aus, sagt Paffrath-Müller und holt die dünne Metallstrippe hervor, die ihre Katze schwer verletzte und die sie als Beweisstück aufgehoben hat. „Ihr Hals war blank gescheuert.“

„Misch Misch“ hieß die Katze, was auf arabisch Aprikose bedeutet. „Das passte einfach zu ihrem Fell mit den großen roten Flecken“, sagt Paffrath-Müller, die in der Seniorenwohnanlage des Vereins Graubunt am Heinz-Berndt-Weg wohnt. Von der Terrasse hat sie einen tollen Blick auf den Deister, und die Katzen sind von hier aus gleich in der Feldmark.

„Misch Misch starb jämmerlich“

Vier Wochen habe sich das verletzte Tier zu Hause gequält. Das Wesen von „Misch Misch“ sei plötzlich sehr verändert gewesen. „Sie starb jämmerlich“, sagt Paffrath-Müller. Der Tierarzt stellte später fest, dass sie innerlich verblutet sein musste. Offenbar war sie nicht nur in eine Falle geraten, sondern wurde auch vergiftet. Paffrath-Müller hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Legt jemand tatsächlich Giftköder aus oder handelt es sich um einen Unglücksfall? Die Polizei will den Vorfall nicht verharmlosen, aber auch keine Panik schüren. Kollegen hätten den betroffenen Bereich abgesucht, aber nichts gefunden, sagt Kai Hofmann von der Polizeistation Wennigsen.

Polizei : Keine Hinweise auf Tierhasser

Die Polizei hat bislang keine Hinweise darauf, dass in Wennigsen Tierhasser unterwegs sind. Weitere, ähnliche Vorfälle in der Gemeinde sind den Beamten nicht bekannt. Eigentlich spräche sich hier so etwas schnell herum, sagt Hofmann.

Katzenhalterin Beate Paffrath-Müller will andere Tierbesitzer warnen. Hier in der Feldmark in der Verlängerung vom Heinz-Berndt-Weg lassen Spaziergänger auch ihre Hunde oft frei laufen. Quelle: Jennifer Krebs

Katzenhalterin Paffrath-Müller will auf jeden Fall andere Tierbesitzer warnen. Vielleicht sei es Rattengift gewesen. „Hier bei uns gehen viele Spaziergänger lang, die ihre Hunde frei laufen lassen, außerdem ist der Kindergarten nebenan“, sagt Paffrath-Müller.

Sie würde auch gerne wissen, wer ihre Katze aus der Drahtschlinge befreit hat. „Ich würde mich freuen, wenn derjenige sich meldet“, sagt sie.

Von Jennifer Krebs