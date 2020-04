Wennigser Mark

Die Tierschützerinnen Sybille Schwaabe, Karin Barnstorf und Anne Wallat sind weiterhin in Sorge um Kater Bärli. Das ursprünglich in Degersen zugelaufene Tier wurde Mitte Januar am Waldfriedhof in der Wennigser Mark ausgesetzt. Die Frauen wüssten gern, ob der Kater ein neues Zuhause gefunden hat.

Sie haben den Kater bereits mit Handzetteln und Plakaten gesucht – bislang ohne Erfolg. Deswegen wenden sich die Tierschützerinnen nun noch einmal mit der dringenden Bitte an die Anwohner, eventuelle Beobachtungen zu melden.

„Wollen nur sichergehen, dass er ein Zuhause hat“

Der Kater sei zwar scheu, aber nicht aggressiv; er ist verträglich mit anderen Katzen. Es handelt sich auch nicht um eine Wildkatze. Sollte Bärli eine Futterstelle oder ein neues Zuhause gefunden haben, würde sich der Tierschutzverein über eine kurze Nachricht unter Telefon (05103) 8055 oder (0160) 2549109 freuen.

„Wir als Tierschützer wollen wissen, ob es dem Kater gut geht“, erläutert Wallat und betont, dass das Tier den neuen Besitzern keinesfalls weggenommen werden soll. „Wir wollen nur sichergehen, dass er ein Zuhause hat.“

Von Lisa Malecha