In diesem Jahr gibt es wieder einen lebendigen Adventskalender. Die Marien-Petri-Kirchengemeinde hat Familien und Gruppen aus Wennigsen, Degersen, Sorsum und Wennigser Mark gefunden, die als Gastgeber für eine halbe Stunde vor ihrem Haus zu einem besinnlichen Beisammensein mit Keksen, Tee, Liedern, Geschichten und Gebeten und Texten einladen. Sie öffnen ihre Türen jeweils um 18 Uhr.

Das sind die Termine

Das Heimatmuseum, Mühlenstraße 6, öffnet ein Adventskalendertürchen am Nikolaustag, 6. Dezember. Die weiteren Termine: 11. Dezember: Bastlergemeinschaftschaft der Wasserräder, Hirtenstraße 23, in Wennigsen; 12. Dezember: Familie Rosenplänter, Neustadtstraße 11A, in Wennigsen; 13. Dezember: Familie Hauff, Deisterkamp 11, in Degersen; 14. Dezember: Familie Neddermeier, Am Rotdorn 20 (Schafstall), in der Wennigser Mark; 15. Dezember: Familie Blume, Weidenstraße 2a, in Wennigsen; 16. Dezember: Christusgemeinde, Neustadtstraße 52, in Wennigsen; 18. Dezember: Familie Lange-Kaluza, Hirtenstraße 41, in Wennigsen; 19. Dezember: Familie Wissel, Dorfstraße 2, in Sorsum und 20. Dezember: die Pastoren Mandy Stark und Carsten Wedemeyer, Klosteramthof 3a und 3b, in Wennigsen.

Wer will die Organisation übernehmen?

Seit 15 Jahre organisieren Lars Scheumann und Michael Giere für die Marien-Petri-Gemeinde den lebendigen Adventskalender. Nun wollen sie aufhören – und suchen Nachfolger, die die Aktion weiterführen. Im vergangenen Jahr hatte der lebendige Adventskalender bereits pausieren müssen, weil den Initiatoren aus privaten und beruflichen Gründen die Zeit für die Organisation fehlte.

Giere und Scheumann haben in den vergangenen Jahren Buch geführt. Im Schnitt kommen pro Termin zwischen 20 bis 25 Besucher, manchmal sogar 70 wie im Schafstall in der Wennigser Mark. Zuletzt gab es aber immer weniger Interessenten, die bereit waren als Gastgeber beim lebendigen Adventskalender mitzumachen. Auch in diesem Jahr konnten einige Termine nicht vergeben werden.

Frist bis zum 15. Dezember

Wer Interesse hat, die Organisation für den lebendigen Adventskalender zu übernehmen, kann sich bei Scheumann unter Telefon (05103) 5248108 oder bei Giere unter (05103) 925074 melden. Wer lieber eine E-Mail schreiben möchte, schickt diese an wennigser-advent@freenet.de.

Giere und Scheumann haben sich eine Frist gesetzt. „Sollten wir bis zum 15. Dezember keine Nachfolger finden, wird der lebendige Adventskalender am 20. Dezember mit dem Abend bei Pastorin Stark und Pastor Wedemeyer beschlossen“, kündigen sie an.

