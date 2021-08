Degersen

Corona hatte Malerin Gabriele Apeldorn vorübergehend ausgebremst. Die geplanten Malreisen nach Kroatien und Usedom mussten ausfallen – „leider“, sagt sie. Erst seit Kurzem bietet Apeldorn wieder Kurse in ihrem „Atelier am Deister“ in Degersen an. Zwei Teilnehmer, mehr nicht, erzählt sie. Wer einen Kurs bei ihr besuchen will, muss genesen, geimpft oder getestet sein.

Ausstellung in Steinhude

Nun gibt es auch wieder eine Ausstellung. Ab dem 4. September stellt Gabriele Apeldorn in der Kunstscheune im Scheunenviertel in Steinhude aus. Zwölf Bilder, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind, hat die 66-Jährige dafür ausgewählt. Ihr Markenzeichen sind großformatige Öl- und Acrylbilder in kräftigen Farben. Kombiniert werden ihre farbintensiven Motive in der Ausstellung mit Ölgemälden, Aquarellen und Zeichnungen des bekannten Steinhuder Malers Paul Smalian – „ein spannender Kontrast“, findet Apeldorn.

Leben am Steinhuder Meer

Paul Smalian wurde 1901 als Sohn eines kaiserlichen Offiziers in Neuruppin geboren. Bei Malstudien im Tierpark Hagenbeck in Hamburg wurde John Hagenbeck auf den jungen Maler aufmerksam. Er überredete Smalian, nach Ägypten zu reisen. Nach weiteren längeren Auslandsaufenthalten ließ auch Brasilien Smalian vier Jahre lang nicht mehr los. Durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieg endeten die Reisen. 1945 flüchtete Smalian nach Gehrden, wo er bis 1960 am Matthias-Claudius-Gymnasium als Kunsterzieher arbeitete. 1948 ließ er sich schließlich am Steinhuder Meer nieder, wo er bis zu seinem Tod 1974 lebte und dessen Umgebung ihn zeitlebens künstlerisch immer wieder inspirierte.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Intensive Farben

In Smalians Ferienhäuschen in Steinhude machen Hobbymalerin Apeldorn und ihr Mann einmal im Jahr Urlaub. Mit Smalians Sohn Karl-Erich habe sich über die Jahre eine Freundschaft entwickelt, sagt sie. Apeldorn malt seit 15 Jahren. Ihre Leidenschaft zur Malerei entdeckte sie „durch ein einfaches Aquarell“. Nach Bleistiftzeichnungen und Bildern in Gouache- und Acryltechnik fand sie zur Ölmalerei. Apeldorn über sich selbst: „Die größte Freude bereitet mir, meine Empfindungen mit viel Temperament und starken Farben umzusetzen.“ Sie arbeitet gerne mit mehreren Farbschichten, mit unterschiedlichen Techniken und Strukturen.

Die Ausstellung „Malerei aus zwei Jahrhunderten II“ findet vom 4. bis 26. September in der Kunstscheune an der Meerstraße 9 in Steinhude statt. Geöffnet ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 18 Uhr. Die Vernissage beginnt am Sonnabend, 4. September, um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Jennifer Krebs