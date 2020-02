Wennigsen

„Das ist die blanke Not“, sagt Silke Homburg, Leiterin des Kindergartens Vogelnest. Sie kennt die Angst der Eltern, keinen Kita-Platz zu bekommen, gut. Häufig hat sie verzweifelte Paare in ihrem Büro zu Gast, die ihr von ihren Sorgen berichten. „Ich habe weinende Mütter vor mir sitzen, die Angst um ihre Existenzgrundlage haben“, sagt Homburg. „Ich erlebe Alleinerziehende mit zwei Kindern, die endlich einen Job gefunden haben und befürchten, diesen nicht antreten zu können.“ Viele Eltern planen damit, zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder arbeiten gehen zu können – eben dann, wenn das Kind in die Kita geht. Wenn dann klar wird, dass Kita-Plätze knapp sind oder gar fehlen, geraten viele in Panik.

Jetzt, Ende Februar, steht die Vergabe der Kita-Plätze für den Sommer an, und für viele Eltern beginnt nun die Zitterpartie. Bekommt mein Kind einen Platz? Ist die Kita auch in meiner Ortschaft oder am anderen Ende der Gemeinde? Kann ich beide Geschwister zur gleichen Einrichtung fahren? Diese Fragen gehen vielen durch den Kopf.

Eltern schreiben E-Mails an den Bürgermeister

Welches Kind in welche Kita kommt – darüber machen sich Homburg und die anderen Kita-Leiterinnen Ende Februar zusammen mit Barbara Zunker, die in der Gemeinde für die Kitas zuständig ist, viele Gedanken. Als Grundlage für die einzelnen Entscheidungen dienen ihnen festgelegte Vergabekriterien. Nach einem Punktesystem wird bewertet, welches Kind in welcher Kita am Besten aufgehoben ist. „Wir versuchen hier immer, zum Wohl der Kinder zu entscheiden“, sagt Homburg.

Hilft „Vitamin B“ bei der Suche nach einem Kita-Platz? In Wennigsen wird immer nach dem Wohl des Kindes entschieden. Quelle: Jens Büttner/dpa (Archiv)

Doch es gibt viele Eltern, die die Kriterien als unfair empfinden. Gerade in der Phase kurz vor der Entscheidung kommt es daher immer wieder zu Versuchen der Eltern, die Vergabe zu beeinflussen. „Über Vitamin B wird das besonders oft versucht“, sagt Zunker. Eltern, die gute Beziehungen zum Bürgermeister hätten, versuchten über ihn einen Termin zu vereinbaren oder hofften auf eine Bevorzugung, wenn sie ihn in einer E-Mail um einen Platz bitten. Bei Homburg käme es immer wieder zur „emotionalen Erpressung“, erzählt die Kita-Leiterin. „Da heißt es dann: ,Sie haben doch schon zwei meiner Kinder im Vogelnest großgezogen, da muss das dritte doch dort auch einen Platz bekommen.‘“

Vogelnest sucht dringend Mitarbeiter Die Kita Vogelnest sucht noch Bewerber, die sich in einer berufsbegleitenden Ausbildung zum Erzieher oder Sozialassistenten ausbilden lassen wollen. Sowohl in der Krippe als auch in der Kita und im Hort würden Mitarbeiter gebraucht, sagt Kita-Leiterin Silke Homburg. Durch das duale System könnten Auszubildende bereits während der Lehrjahre Geld verdienen, beschreibt sie den Vorteil. „Wir freuen uns aber auch über Studenten, die ein längeres Praktikum machen wollen.“

Aus anderen Städten habe Homburg auch schon gehört, dass Eltern mit 2000 Euro in die Kita kommen und sich eine Platz erkaufen wollen. „Da sind momentan die wildesten Sachen unterwegs“, sagt sie. In Wennigsen sei das aber noch nicht vorgekommen.

„Trickserein verursachen Mord und Totschlag unter den Eltern“

Doch auch hier habe man schon Tricksereien erlebt, erzählt Zunker. So hatte beispielsweise eine Familie außerhalb der Gemeinde die Adresse der Großeltern in Wennigsen auf dem Anmeldeformular angegeben, um einen Platz in der Ortschaft zu bekommen. Denn laut Vergaberichtlinien stehen die Kita-Plätze vorrangig Kindern aus der Gemeinde zu – ohne diese Trickserei hätten sie weniger Chancen gehabt.

Viele Punkte im Vergabesystem gibt es auch für Alleinerziehende. Zunker berichtet von einem Fall, bei dem die Eltern sich trennten und die Mutter daher als Alleinerziehende im Antragsformular stand. „Leider haben uns die Eltern nicht mitgeteilt, dass sie sich eine Woche nach der Anmeldung wieder versöhnt hatten“, sagt Zunker. Die Trickserei flog durch die Beschwerden anderer Eltern auf. „Diese Dinge halten uns so unendlich auf“, sagt die Politikerin, „und verursachen Mord und Totschlag unter den Eltern.“

„Wir können nicht nur nach den Wünschen der Eltern gehen“: Kitas haben feste Vergaberichtlinien, die nicht jedem passen. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa (Archiv)

Kriterien entsprechen nicht den Wünschen der Eltern

Das Problem sei, dass die Kriterien, die in den Vorgaben stehen, oft nicht mit den persönlichen Kriterien der Eltern übereinstimmten, sagt Homburg. „Wir können nicht nur nach den Wünschen der Eltern gehen.“ Die Frauen müssten bei der Vergabe zum Beispiel auch auf die Durchmischung der Gruppen achten. „Wir wissen aber, dass die Verzweiflung oft sehr groß ist, und unsere Kriterien dann nicht gehört werden“, sagt die Kita-Leiterin.

Um eine gute Qualität der pädagogischen Arbeit zu gewährleisten, seien diese Kriterien aber wichtig. „Kitas sind keine Aufbewahrungsanstalten, sondern haben einen Bildungsauftrag“, sagt Zunker nachdrücklich. Sie wünsche sich von den Eltern mehr Kompromissbereitschaft, einen fairen und vernünftigen Umgang sowie Ehrlichkeit. „Was uns nicht weiterbringt sind Hetztiraden“, sagt sie.

Vergabekriterien werden überarbeitet Um die Vergabekriterien in Zukunft transparenter zu gestalten, will die AG Kinderbetreuung – bestehend aus Politikern, Kita-Mitarbeitern und Vertretern des Gemeindeelternrats – die Richtlinien überarbeiten. Das sei dringend nötig, da die Kriterien aus dem Jahr 2016 und somit aus einer Zeit stammten, in der ausreichend Plätze vorhanden gewesen seien, sagt Zunker. „Durch die Knappheit funktionieren sie nicht mehr richtig.“ Einer der wichtigsten Punkte: Die überarbeiteten Vergaberichtlinien sollen verhindern, dass Eltern außerhalb der Gemeinde einen Kita-Platz in Wennigsen bekommen. Bisher ist diese Regelung noch sehr locker und viele, für die die Ortschaften in Wennigsen auf dem Weg zur Arbeit liegen, hätten sich auf die Plätze beworben. „Ich weiß, dass zum Beispiel Barsinghausen mit Kita-Plätzen sehr hinterherhängt“, sagt Zunker. „Aber ich muss zunächst den Rechtsanspruch für meine eigenen Bürger bedienen. Schließlich sind alle Regionen aufgefordert, Plätze zu schaffen. Wir sitzen alle im gleichen Boot.“ Die AG Kinderbetreuung trifft sich zum ersten Mal am Montag, 24. Februar. Am Donnerstag, 27. Februar, um 18.30 Uhr startet dann eine weitere öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema im Bürgersaal des Rathauses, Hauptstraße 1-2.

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer