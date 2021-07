Wennigsen/Bredenbeck

Lange Zeit war Gunnar Supper vielen Wennigsern als Besitzer der gleichnamigen Buchbinderei im Ort bekannt. Dann kam der ungewöhnliche Wechsel. Im Oktober vergangenen Jahres übernahm Supper das Bestattungsinstitut Schröder in Bredenbeck. Seine Buchbinderei gab er auf, den Digitaldruck führt seine Ehefrau, Buchbindemeisterin Gerrit Koetter, an anderer Stelle im Ort weiter.

Doch wie kam es zu diesem Wechsel? Unter anderem hätten die vergangenen Jahre einfach gezeigt, dass die Aufträge der Buchbinderei immer weniger werden, erläutert Supper. Dann kam noch die Corona-Pandemie dazu, und er habe kaum Arbeit gehabt.

Als dann klar wurde, dass sein Vorgänger Wolfgang Schröder in Ruhestand geht, habe er sich entschieden, den Beruf zu wechseln. Bereits vor etwa sieben Jahren hatte Supper angefangen, im Bestattungsinstitut auszuhelfen. „Damals habe ich erfahren, dass immer wieder Sargträger fehlen und habe meine Hilfe angeboten“, sagt Supper. Relativ schnell sei sein Interesse an dieser Arbeit gewachsen, er übernahm Urlaubsvertretungen und fand sich immer mehr in dem neuen Beruf ein.

Auch Seelsorge gehört zum Job

Nun, nach sieben Monaten im neuen Job, wisse er: Die Entscheidung sich umzuorientieren war richtig. „Ich habe schon immer gerne mit Menschen gearbeitet, auch die eher seelsorgerische Tätigkeit liegt mir“, sagt Supper. Er will die Menschen abholen, sie beraten, begleiten und ihnen das Gefühl geben, dass sie bei ihm richtig aufgehoben sind.

Gerrit Koetter hat den Digitaldruck Supper von ihrem Mann übernommen. Quelle: Lisa Malecha

So gerne er seinen neuen Beruf habe, so schwierig könne er aber auch sein, berichtet Supper. Denn es gebe immer wieder Tode, die besonders nahe gehen. „Etwa, wenn Kinder sterben“, sagt Supper. Vor allem sei es wichtig, empathisch mit den Hinterbliebenen umzugehen, aber dennoch immer den nötigen Abstand zu wahren und nicht mit ihnen zu trauern.

Digitaldruck mit neuer Adresse

Zu seinen Tätigkeiten zählt auch die Beratung zu Formalitäten, mit denen die Hinterbliebene sich zu befassen haben. Außerdem berate er auch Personen, die etwa ihre eigene Bestattung planen, um es der Familie hinterher leichter zu machen. Auch die komplette Organisation der Trauerfeier sei Aufgabe des Bestatters. Dazu gehören viele Dinge, die die Hinterbliebenen nicht immer auf dem Schirm haben. „Es reicht von der Auswahl der passenden Musik über die Kleidung des Toten bis hin zum Sargmodell“, sagt Supper.

Ganz auf den Buchdruck verzichten wird Supper dennoch nicht: Seine Frau Gerrit Koetter hat den Digitaldruck übernommen, auch Supper selbst ist ab und an in dem neuen Laden an der Neustadtstraße 24. Dort gebe es fast das selbe Angebot wie zuvor: Es werden weiterhin Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktorarbeiten, Dissertationen, Geschäftsberichte, Exposés, Flyer, Plakate, Poster, Visitenkarten und Karten zu jedem Anlass gedruckt, sagt Supper.

Von Lisa Malecha