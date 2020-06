Wennigsen

Nachdem an die Sophie-Scholl-Gesamtschule in Wennigsen bereits die Abiturienten und die neunten, zehnten und elften Klassen aus der Corona-Zwangspause zurückgekehrt sind, sollen ab Mittwoch, 3. Juni, auch die Siebt- und Achtklässler wieder zur Schule gehen dürfen. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagt die Leiterin des Realschulzweigs, Sa- brina Riedel.

Schule musste Laufwege ändern

Die Rückkehr der Schüler unter den angeordneten Abstands- und Hygieneregeln ist eine logistische Meisterleistung: Die Klassen dürfen sich im Gebäude quasi nicht begegnen, in den Räumen muss Platz geschaffen werden und überall muss genug Desinfektionsmittel bereitstehen.

„Da jetzt mehr Schüler da sind, mussten wir die Laufwege noch einmal ändern“, sagt Riedel. Die Schüler dürfen daher Treppen nur in eine Richtung nutzen. Auch Ein- und Ausgänge sind vorgeschrieben, genau wie Sitzplätze in den Räumen und Pausenzonen auf dem Hof für jede Klasse. Damit sich die Klassen möglichst nicht begegnen, werde es nun auch versetze Pausenzeiten geben, sagt Riedel. „Alle sehen sich nur noch aus der Ferne, wenn alles klappt.“

Wochenweiser Wechsel

Momentan sei an der Schule „einiges los“, sagt die Zweigleiterin. In den Klassenräumen müssten Tische verschoben und genügend Platz für die Neuankömmlinge geschaffen werden. Sogar die Stundenpläne müssten die Lehrer ändern. Denn auch die Siebt- und Achtklässler werden in zwei Gruppen unterrichtet, die abwechselnd zur Schule gehen. „Montag, Mittwoch und Freitag kommt die erste, Dienstag und Donnerstag die andere Hälfte der Klasse“, erklärt Riedel. Der Turnus wechsele wochenweise, damit alle gleich viel in der Schule sein können.

Bisher habe das System der Schule gut geklappt, sagt die Lehrerin. „Wir achten darauf, dass die Schüler sich an die Regeln halten.“ Wenn – etwa die Abstandsregeln – verletzt worden seien, habe es mahnende Worte gegeben. „Wo es mehrmals nicht klappte, haben wir auch Schüler nach Hause geschickt“, sagt Riedel. Das sei aber nur „ein- oder zweimal“ vorgekommen. „Die meisten Schüler nehmen das sehr ernst und haben Verständnis für die Situation – und das ist wichtig“, sagt die Zweigleiterin. Sie hoffe, dass es auch so sein werde, wenn die nächsten Klassen kommen.

Da die zehnten Kassen bereits ihre Abschlussprüfungen hatten, sind diese nicht mehr in der Schule, sondern werden nur noch im Homeschooling unterrichtet. So sei wieder mehr Platz für die Schüler, die nun kommen, sagt Riedel.

Rückkehr des Frontalunterrichts

Durch die vielen Regeln, durch das Unterrichten in den halben Klassen und durch alle Hygienemaßnahmen habe sich die Stimmung an der Schule deutlich verändert. „Alle sind viel vorsichtiger“, sagt Riedel. Die Schüler säßen teilweise etwas zu ruhig an ihren Plätzen und hörten dem Unterricht zu. „Durch die Einschränkungen mussten wir wieder stark zum frontalen Unterricht übergehen – das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß“, sagt Riedel. Doch da Gruppen- und Partnerarbeit unmöglich seien, bliebe Schülern wie Lehrern kaum etwas anderes übrig.

„Ich hoffe, dass das nächste Schuljahr im Normalbetrieb starten kann“, sagt Riedel. Auch für Lehrer sei die Situation schwierig. „Zum Lehrersein gehören normalerweise auch andere Komponenten als nur die pädagogische“, sagt sie. Doch das falle nun weg. „Mit Handschuhen Arbeitsblätter auszuteilen ist einfach eine komische Situation.“

So hält die Schule Kontakt zu Eltern und Schülern Informiert die Kooperative Gesamtschule ( KGS) Wennigsen zu wenig über ihr Vorgehen bei der schrittweisen Öffnung? Einzelne Eltern beschwerten sich über zu wenige Mitteilungen der Schule. Die Kritik kann Realschulzweigleiterin Sabrina Riedel nicht nachvollziehen und sei „leider noch nicht an uns herangetragen“ worden. „Wir halten über die Plattform IServ Kontakt zu Eltern und Schülern“, sagt sie. Dort würden auch alle Informationen für Eltern bekannt gegeben, deren Schüler zeitnah an die KGS zurückkehren. Außerdem sollten die Lehrer zusätzlich informieren. Die Schule habe alle sieben bis zehn Tage eine Mitteilung rausgegeben, sagt Riedel – immer, wenn ein Neueinstieg folgte und immer für die Eltern, die es betraf. „Auf einzelne Briefe haben wir verzichtet“, sagt sie. Doch die Schule habe häufig und auf verschiedenen Plattformen darauf hingewiesen, dass Eltern auch die Informationen des Kultusministeriums und der Landesschulbehörde im Auge behalten müssten, sagt Riedel. Falls mit einige Eltern zu Kommunikationsproblemen gekommen sei, bedauere sie das.

Von Lisa Neugebauer