Holtensen

Ein Landpächter hat am Sonnabend auf seiner Pferdeweide südlich von Holtensen eine provisorische Behausung aus Planen samt einer Feuerstelle entdeckt. Darin fanden sich auch Lebensmittel. Der Bewohner war allerdings nicht vor Ort. Beim Aufräumen stieß der Pächter kurze Zeit später in der Nähe auf drei Cannabispflanzen in Töpfen und alarmierte gegen 14.20 Uhr die Polizei. Die Beamten konnten jedoch keine Hinweise auf den Verursacher finden. Der Pächter erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen den derzeit unbekannten Wildcamper.

Die drei Pflanzen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis eingeleitet. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 oder der Polizeistation in Wennigsen unter (05103) 927940 zu melden.

Von Sarah Istrefaj