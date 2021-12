Wennigsen

Mitten im Deister steht jetzt zur Weihnachtszeit wieder ein geschmückter Tannenbaum. Jedes Jahr vor dem ersten Advent schmückt Winfried Gehrke aus Wennigsen, genannt „Deister-Winni“, die kleine Fichte direkt am Klagesbornweg/Ecke Neuer Weg nahe Müllers Höh’. Das Besondere an diesem Bäumchen: Es wächst auf dem Totholz eines alten Baumstumpfes.

Eine große Symbolik

Winfried Gehrke hat die junge Pflanze regelmäßig im Blick, wenn er durch den Deister wandert. „Da entsteht aus totem Holz neues Leben. Das hat für mich eine große Symbolik, gerade zu Weihnachten“, erläutert der Wennigser. Vor sechs Jahren hat er die Fichte auf dem Baumstumpf entdeckt. Und seitdem kommt er regelmäßig vor dem ersten Advent an diese Stelle, um den sprießenden Tannenbaum mit bunten Christbaumkugeln zu behängen.

Die kleine Fichte am Klagesbornweg/Ecke Neuer Weg nahe Müllers Höh' trägt in der Advents- und Weihnachtszeit wieder den Christbaumschmuck. Quelle: Frank Hermann

Es sei erstaunlich, wieviel Kraft die Fichte aus dem alten Baumstamm zieht, meint er. „Manchmal habe ich das Gefühl, der Baum wächst an dieser ungewöhnlichen Stelle besonders gut“, sagt Deister-Winni.

Mittlerweile ist der geschmückte Tannenbaum ein beliebtes Wanderziel für Spaziergänger geworden. Denn die rund 2,5 bis 3 Kilometer lange Wegstrecke von Argestorf oder Wennigsen lasse sich ohne allzu große Anstrengungen bewältigen.

„Manchmal liegen dann auch kleine Geschenke unter dem Baum. Süßigkeiten zum Beispiel, oder Grußkarten für den Deister-Winni“, berichtet Gehrke. Für ihn sei das ein Zeichen, dass sich die Ausflügler an dem geschmückten Baum erfreuen und genau beobachten, wie sich die kleine Fichte auf dem Stamm entwickelt.

Heimat und Erholung

Gehrke selbst wandert regelmäßig durch den Deister. „Mindestens zweimal in der Woche, und jedes mal auf einem anderen Weg“, sagt der 73-Jährige. Dabei gehe er stets mit offenen Augen und Ohren durch den Wald, sagt er. „Denn der Deister ist für mich Heimat und Erholung“, betont er, dessen Vorfahren über mehrere Generationen als Bergleute und Forstarbeiter im Deister tätig waren.

Aus Erzählungen von dieser Zeit wurde bei ihm das Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür und an der Heimatkunde geweckt. Zudem war er schon als zehnjähriger Junge im Wald unterwegs, um trockenes Heisterbrennholz zu sammeln. Draußen im Deister zu sein, das hat er immer als schöne und interessante Sache empfunden.

Im Deister kennt er sich aus: Wilfried Gehrke, genannt „Deister-Winni“, ist der Wald ein wichtiges Stück Heimat und Erholung. Quelle: Frank Hermann

Später hat er sich beim ehemaligen Förster Kurt Müller aus Wennigsen ein großes Wissen über die Natur und die Geschichten des Deisters angeeignet. Dieses Wissen will er nun weitergeben – zum Beispiel mit seinen Themenwanderungen durch den Deister in Kooperation mit dem Tourismus-Service und mit seinen historischen Beiträgen. Dazu gehört insbesondere die Geschichte vom königlichen Hofjäger Eduard Elten, der 1835 bei einem Schusswechsel mit einem Wilddieb aus Münder ums Leben kam. Von dieser Geschichte zeugen auch ein Elten-Denkmal und ein Elten-Rundweg.

Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar lässt Winfried Gehrke den Tannenbaumschmuck an der kleinen Fichte im Deister hängen, dann wird abgeschmückt. Der nächste Schmuck kommt dann bereits im Frühjahr wieder an den kleinen Nadelbaum, wenn Gehrke bunte Ostereier an die Äste hängt. „Auch das steht für mich als Symbol für neues Leben“, erläutert Deister-Winni.

Von Frank Hermann