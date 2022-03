Wennigsen

Warum gilt das Hufeisen als Glücksbinger – ähnlich wie ein Schornsteinfeger, Marienkäfer oder ein vierblättriges Kleeblatt? Winfried Gehrke aus Wennigsen hat sich auf Ursachenforschung begeben und eine Geschichte aufgeschrieben, in der ein Wennigser Schmied und der Teufel auf Wanderschaft eine wichtige Rolle spielen.

Nahe der Schmiede aufgewachsen

„Jedes Glückssymbol hat seine eigene Deutung und Begründung. Über die Gründe, warum das Hufeisen als Glücksbringer gilt, habe ich mir meine eigenen Gedanken gemacht“, erläutert Gehrke, in Wennigsen bekannt als Deister-Winni. Bei seinen Überlegungen habe er sich an seine Kindheit erinnert, denn er sei in unmittelbarer Nachbarschaft der alten Schmiede auf dem Feuerwehrplatz aufgewachsen.

Im Fenster der alten Schmiede ist ein Hufeisen zu sehen - ein Symbol als Glücksbringer, nach dem ein Wennigser Schmied des Teufel narrte. So beschreibt es Winfried Gehrke in seiner Geschichte. Quelle: Frank Hermann

Damals habe er beim Spielen in der Nähe immer wieder Hufeisen gefunden. Zudem sei ihm der Geruch der bearbeiteten Pferdehufe noch gut im Gedächtnis geblieben. Aus diesen Kindheitserinnerungen habe er eine Geschichte mit viel Lokalkolorit konstruiert: „Warum das Hufeisen als Glücksbringer gilt und wie ein Wennigser Schmied den Teufel narrte“.

Der Teufel bittet um Hilfe

In der Fantasie von Winfried Gehrke wanderte einst der Teufel auf dem Mühlendammweg durch die Ortsmitte Wennigsens. Weil er Schmerzen in seinem linken Pferdefuß hatte, bat er den Schmied an der Mittelmühle neben dem Feuerwehrplatz um Hilfe. Zunächst habe sich der Schmied nicht mit dem Herrn der Hölle einlassen wollen – dann aber doch eingewilligt und sich bereit erklärt, für den schmerzenden Pferdefuß ein Hufeisen zu schmieden. Jedoch nur unter der Bedingung, dass künftig alle Höfe und Häuser mit einem Hufeisen an der Eingangstür vom Teufel unbehelligt blieben. Darauf willigte der Teufel ein und fühlte sich fortan an die Abmachung gebunden.

Winfried Gehrke zeigt es am Sandstein auf dem Feuerwehrplatz: "Hier muss der Teufel gestanden haben". Quelle: Frank Hermann

Der Wennigser Schmied soll in der Folgezeit so viele Hufeisen als Glücksbringer geschmiedet haben, dass er ein angesehener und reicher Mann wurde – so hat es sich jedenfalls Winfried Gehrke für seine Geschichte ausgedacht. Die alte Schmiede steht immer noch am Feuerwehrwehrplatz, und im Fenster ist ein Hufeisen zu sehen. Bis vor rund 45 Jahren habe Friedrich Wilke dort noch die Schmieder betrieben.Mittlerweile nutzt der Natursteinbetrieb von Claas Baranowski die Immobilie.

„Um die Geschichte rund zu machen, hat Claas Baranowski einen Deistersandstein bearbeitet und auf dessen Oberfläche die Abdrücke eine Pferde- und eines Menschenfußes eingearbeitet. So, als ob der Teufel dort gestanden haben könnte“, erläutert „Deister-Winni“. Der Stein liegt nun auf einer Grünfläche am Feuerwehrplatz.

Winfried Gehrke will seine Hufeisen-Geschichte als zusätzliche Station für den touristischen Audioguide in der Ortsmitte vorbereiten und zu diesem Zweck einen QR-Code erstellen lassen. Außerdem stellt Gehrke die Erzählung auch bei einer Entdeckertour des Tourismus-Service unter dem Titel „Sagenhaftes und Historisches“ am Sonnabend, 18. Juni, vor.

Von Frank Hermann