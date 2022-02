Wennigsen

Sind in Wennigsen die Kröten schon unterwegs? Eigentlich wäre das im letzten Drittel des Februars ziemlich früh. Eine Leserin, die rund um den Bereich von Wasserpark, Sportplatz und Fitnessstudio Elan oft ihre Hunde ausführt, berichtet jedoch von überfahrenen Tieren auf dem Bröhnweg und dem daran anschließenden Feldweg. Sie macht dafür den Umleitungsverkehr im Zuge der Hauptstraßensanierung verantwortlich.

Diese Zeitung ist der Sache nachgegangen und hat sich mit zwei Experten zum Spaziergang getroffen. Gerhard Krick und Hans-Jürgen Alexy gehören dem Nabu Wennigsen an. Krick ist der Vorsitzende des Ortsvereins, Alexy kann man getrost als Fachmann für Amphibien bezeichnen. „Erfahrungsgemäß geht die Krötenwanderung Anfang März los. Jetzt wäre es dafür noch relativ früh – auch wenn durch den Klimawandel nichts auszuschließen ist“, sagt Krick. Die Amphibien werden aktiv und verlassen ihre Winterruhe, wenn die Nachttemperatur acht Grad beträgt, sagt Alexy. „Das habe ich frühestens an einem 26. Februar mal gesehen. Mitte März ist dann die Hauptaktivzeit, im April lässt es wieder langsam nach.“

Tote Tiere könnten auch Teichmolche sein

Mit den beiden Nabu-Mitgliedern verläuft der Spaziergang am Bröhnweg bis zu den Laichgewässern neben den Teichen des Fischereivereins Wennigsen. Auf dem Weg dorthin schauen beide immer wieder auf den Boden, entdecken aber keine überfahrenen Tiere. Alexy schließt aber nicht aus, dass die Leserin recht hat. „Bei den Molchen gibt es Arten, die schon früher raus und unterwegs sind - so läuft der Teichmolch schon jetzt teilweise herum.“

Die größte Gefahr für Amphibien während ihrer Wanderungen in der Laichzeit ist immer der Autoverkehr. Auf dem Bröhnweg verstärkt sich dieser Effekt immens. „Wir haben seit Jahren für die Schranken gekämpft“, sagt Krick. Die geschlossenen Schranken sollen den Schleichverkehr über den Bröhnweg und damit nahe der Teiche eindämmen. Aktuell sind die Schranken aber geöffnet. Denn der Bröhnweg ist während der Hauptstraßensanierung eine offizielle Umleitungsstrecke für die Erreichbarkeit von Amtsgericht und Waldkater. „Dass sich die Sanierung der Hauptstraße noch hinzieht und genau in die Zeit der Krötenwanderung fällt, ist keine gute Nachricht“, sagt Alexy und bittet Autofahrer um Rücksicht und Temporeduzierung.

Der Bröhnweg ist derzeit eine Umleitungsstrecke. Die Schranke, rechts zu sehen, ist daher aktuelle geöffnet zu Zeiten der Hauptstraßen-Sanierung. Quelle: Stephan Hartung

An insgesamt drei Stellen in Wennigsen, beispielsweise am Steinkrüger Weg, baut der Ortsverein in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder die typischen Schutzzäune für die Kröten auf. Jedoch nicht am Bröhnweg. „Denn wir wissen nicht, wie die Kröten wandern“, sagt Alexy. Der Bereich werde jedoch beobachtet – das gilt auch für das Wasserrückhaltebecken zwischen Wennigsen und Sorsum. „Wir gucken uns die Straße genau an. Noch gibt es aber keine Auswirkungen“, sagt Gerhard Krick. Fest steht aber, das ist ein Naturgesetz: Die Amphibien kehren zum Laichen immer wieder zu den Gewässern zurück, in denen sie geboren wurden.

Ein solches Gewässer ist am Bröhnweg der vom Nabu-Ortsverein gepflegte Teich. In diesen Teich platzieren die Mitglieder die Kröten und Frösche, die sie im benachbarten Angelteich oder auf den Wegen finden. „Die Forellen würden den Laich fressen“, sagt Hans-Jürgen Alexy. Die Massenwanderung, betont er, findet übrigens nur im Frühjahr statt. „Im Herbst gibt es nur vereinzelte Bewegungen.“

Von Stephan Hartung