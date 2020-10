Wennigsen

Seit etwas mehr als einem halben Jahr hat Wennigsen mit Maike Bormann wieder eine Wirtschaftsförderin. Die 28-Jährige möchte Unternehmen und auch Vereinen unter anderem dabei helfen, an Fördergelder zu kommen. Zudem befasst sie sich mit gleich drei Großprojekten.

Ihre Stelle hat sie zu einer sehr herausfordernden Zeit angetreten – mitten in der Corona-Pandemie. „Wirtschaftsförderung lebt von Kontakten und Veranstaltungen, auf denen man netzwerken kann – Kontakte aufzubauen war aufgrund des Lockdowns allerdings schwierig“, sagt Bormann. Doch die Pandemie habe auch ihre Vorteile mit sich gebracht. „Ich hatte zumindest genug Zeit, mir die Akten meines Vorgängers durchzuschauen und mich einzulesen“, sagt sie.

Anzeige

Regiobus, Polizeischule und Hauptstraße sind große Themen

Die Themen, mit denen sich ihr Vorgänger Christian Mainka befasst hat, seien auch heute noch aktuell – auch wenn Mainka das Rathaus bereits im Januar 2018 verlassen hatte. „Unter anderem die Themen Co-Working-Space und Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck“, zählt sie nur einige der Themen auf, die bereits ihr Vorgänger bearbeitet hatte.

Auch drei weitere große Themen liegen bei Bormann auf dem Tisch: Sie befasst sich mit der Zukunft der alten Polizeischule in der Wennigser Mark, der möglichen Ansiedlung von Regiobus in der Gemeinde und der Sanierung der Hauptstraße. „Ich hätte nicht erwartet, dass so schnell so viele große Projekte bei mir landen“, sagt Bormann. „Aber genau das macht ja den Reiz meines Berufs aus: Morgen schon kann wieder ein neues Thema aufkommen.“

Die ehemalige Polizeischule in der Wennigser Mark steht leer – nun soll das Gelände verkauft werden. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Veranstaltung für Frauen in der Wirtschaft geplant

Langsam, aber sicher habe sie sich nun auch ein Netzwerk aufgebaut und auch schon einige Gewerbetreibende und Vereinsmitglieder kennenlernen können. „Ich wurde wirklich hervorragend in Wennigsen aufgenommen“, sagt Bormann. Sobald es möglich ist, möchte sie die Wennigser Unternehmen besuchen und auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten intensiver beraten.

Auch eigene Ideen möchte sie einbringen – unter anderem plant sie gemeinsam mit der Wennigser Gleichstellungsbeauftragten Hacer Kirli eine Veranstaltung mit dem Titel „Frauen in der Wirtschaft“. „Das ist aufgrund der Pandemie momentan schwierig, wir hoffen aber, die Veranstaltung Anfang kommenden Jahres anbieten zu können“, sagt Bormann.

Viele neue Fördergelder verfügbar

Zudem befasst sich Bormann intensiv mit Fördermöglichkeiten für örtliche Betriebe und Vereine. „Es gibt derzeit viele neue Förderprogramme“, sagt sie. So sind nun die Programme Neustart Niedersachsen Investition, Neustart Niedersachsen Innovation sowie Innovationsgutscheine mit einem Umfang von insgesamt 410 Millionen Euro gestartet. Das Innovations- und Investitionspaket ist Teil des Konjunkturprogrammes der Landesregierung. Einen Antrag auf Förderung können alle Unternehmen in Niedersachsen stellen, die im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Umsatzrückgang verzeichnet haben. „Schön ist, dass schon Investitionen von 5000 Euro für eine Bewerbung bei Neustart Niedersachsen reichen – das Programm ist also auch für kleine Vereine und Unternehmen attraktiv“, sagt Bormann.

Zudem könnten sich nun auch Vereine auf Gelder aus dem Förderprogramm Digitalbonus Niedersachsen bewerben, sagt Bormann. „Hard- und Software kann gefördert werden – und in Corona-Zeiten haben ja viele Vereine, etwa Sportvereine, auf Training per Video gesetzt“, sagt sie.

Interessierte erreichen Bormann telefonisch unter (0 51 03) 7 00 75 42 oder per E-Mail an m.bormann@wennigsen.de.

Von Lisa Malecha