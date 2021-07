Wennigsen

Der Vorstand der Wirtschaftlichen Interessensgemeinschaft Wennigsen (WIG) kritisiert Politik und Verwaltung vor der Ratssitzung am Donnerstag, 8. Juli. Der WIG-Vorstand äußert unter anderem Unverständnis dafür, dass der Rat sich jetzt erst um die Personalsituation im Rathaus kümmert. Auch, dass die ehrenamtlichen Politiker ihre Aufwandsentschädigung erhöhen wollen, zieht die Kritik der WIG auf sich.

„Der Vorstand der Wirtschaftlichen Interessengemeinschaft Wennigsen begrüßt, dass der Gemeinderat als oberster Dienstherr der Gemeindeverwaltung seine Pflicht wahrnimmt, die Verwaltung zu kontrollieren“, schreibt die WIG aktuell in einer Pressemitteilung. Allerdings erscheine es merkwürdig, dass kurz vor dem Wahltermin das Thema Personal in einer aktuellen Stunde im Rat abgehandelt wird – obwohl seit 2019 die prekäre Situation bekannt sei. „Man hätte erwarten können, dass diese Angelegenheit viel früher ein Thema des Rates geworden wäre, zieht er doch auch viele andere Aufgaben an sich“, schreibt die WIG.

Kritik an Verdoppelung der Aufwandsentschädigung

Noch unverständlicher sei es aus Sicht der WIG, dass in den Sachbearbeiter-Ebenen reihenweise Stellen unbesetzt sind und der Rat „lieber darüber diskutiert, ob der Gender-Stern verpflichtend in der Verwaltung eingeführt wird oder, dass der Rat einen neuen hochdotierten Posten eines Ersten Gemeinderates geschaffen hat, anstatt sich eben diesem Sachbearbeiter-Bereich zu widmen. „Ist es nicht schlauer, erstmal die Kernaufgaben der Verwaltung zu besetzen und dafür ein Konzept zu erarbeiten, bevor teure Wahlbeamten-Stellen geschaffen werden?“, fragt der WIG-Vorstand in seinem Schreiben.

Doch damit nicht genug der Kritik: Auch ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung des Rates stößt der WIG sauer auf: „Heftig mussten die Wirtschaftsvertreter sich die Augen reiben, als sie feststellten, dass der Rat seine eigene Aufwandsentschädigung in der letzten Sitzung vor der Wahl mal eben verdoppelt – von 50 Euro monatlich auf 100 Euro monatlich“, schreibt die WIG. Die Verwaltung hat berechnet, dass durch die Anpassung der entsprechenden Satzung Mehrkosten von jährlich 20.000 Euro für den Haushalt und damit für die Steuer zahlenden Bürger entstehen.

Die Arbeitsgruppe Geschäftsordnung hatte angeregt, die Entschädigung zu erhöhen – allerdings nur in dem Maße, dass sie an den Betrag angeglichen wird, die in anderen Kommunen in der Region Hannover ausgezahlt werden. In Gehrden etwa gibt es 66 Euro, in Uetze 82,50 Euro und in Ronnenberg 129 Euro.

Von Lisa Malecha