Die Ortsbürgermeister in Wennigsen blicken für uns voraus auf das Jahr 2022. Was wünschen Sie sich für ihre Ortsteile, was wird in diesem Jahr wichtig? Im zweiten Teil unseres großen Überblicks geben die Bürgermeister von Holtensen, Sorsum, Wennigsen und Wennigser Mark darauf Antworten.