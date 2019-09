Sorsum

Die Freie Waldorfschule in Sorsum gibt es sein 25 Jahren – ein guter Grund zum Feiern. Die Schüler taten das bereits am Freitag mit einer Geburtstagskuchen-Party. Am Sonnabend feierten dann 200 Ehemalige, Freunde, Kollegen und Förderer bei einer Abendveranstaltung und einem schwungvollen Programm.

Es begann mit einem Auftritt des Schülerzirkus’ der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld. Mia Wille (19) und Noemi (12) zeigten Akrobatik am Vertikaltuch. Lea Ronnenberg (15) und ihr Bruder Simon (12) führten Bodenakrobatik vor.

„Hier aufzutreten, ist etwas Besonderes für mich“

Nach dem Essen folgten Chansons und Texte von Hildegard Knef und Friedhelm Kändler – dargeboten von Schauspielerin Leona Holzki. Die 23-Jährige war von 2002 bis 2014 selbst Schülerin der Waldorfschule in Sorsum und studiert inzwischen Schauspiel an der privaten Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft bei Bonn. „Ich stehe inzwischen auf vielen Bühnen in Deutschland, heute wieder hier aufzutreten ist aber etwas ganz Besonderes für mich“, sagte Holzki nach ihrem Auftritt, für den sie viel Applaus erntete.

Danach spielte die Lehrerband mit Hubertus Feldmann (Klavier), Ulrich Schubert (Schlagzeug), Stephanie Benner (Gesang) und Klaus Rosselnbruch (Gitarre) Musik- und Rockstücke wie „Proud Mary“ und „Rockin’ All over the World“. Es gab kaum jemanden, der dabei nicht mitsang oder mittanzte.

Lange Schlangen an der Cocktailbar

Später sorgte ein DJ für Musik. Lange Schlangen bildeten sich immer wieder an der Cocktailbar, die die Zwölftklässler betreuten. Durch den Jubiläumsabend führten Lehrer Björn Jensen und der ehemalige Waldorfschüler Leonhard Günther.

An der Waldorfschule in Sorsum werden derzeit 360 Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse unterrichtet. An ihrem Standort in Sorsum befindet sie sich erst seit 1995. Davor wurden aber bereits zwei Klassen ein Jahr lang in mobilen Containern am Bröhnweg neben dem Freibad in Wennigsen unterrichtet.

Von Heidi Rabenhorst