Holtensen

Mithilfe von Zeugenaussagen hofft die Polizei, eine Fahrerflucht in Holtensen aufklären zu können. In der Friedrich-Krone-Straße touchierte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein unbekanntes Fahrzeug einen Gartenzaun. Bei dem Unfall wurden mehrere Meter des Zauns beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 oder bei der Polizeistation in Wennigsen unter (05103) 927940 zu melden.

Anzeige

Mehr aktuelle Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus Wennigsen lesen Sie hier.

Von Jennifer Krebs