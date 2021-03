Wennigsen

Alljährlich zum internationalen Frauentag am 8. März wird der Blick auf die Frauen gerichtet – so auch in Wennigsen. Laut Gleichstellungsbeauftragter Hacer Kirli steht der Tag für Forderungen nach mehr Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen, mehr Solidarität mit Frauen. „Aber auch wir Frauen ziehen Bilanz, was haben wir erreicht und welche Benachteiligungen oder Ungerechtigkeiten, auf das weibliche Geschlecht bezogen, gibt es weiterhin? Zusätzlich werden gesellschaftspolitische und kulturelle Themen, die Frauen betreffen, am und um diesen Termin thematisiert“, sagt Kirli, die nun anlässlich des Frauentags eine Aktion in Wennigsen startet.

Kirli hat am Montag, 8. März, einen „Tee-Gruß“ verteilt. „Heute brauchen wir viel Energie, auch wegen der Corona-Pandemie. Da kommt der Power-Tee ganz richtig, denn Kraft tanken ist sehr wichtig“, steht auf der Karte, der ein Teebeutel beiliegt. Damit möchte sie auf die Situation der Frauen und zugleich auch Frauen selbst auf ihre Selbstfürsorge aufmerksam machen. „Voller Energie und Power können wir nur sein und vieles bewältigen, wenn wir auf uns selbst achten’“, sagt Kirli. Auch in Krisenzeiten sei es wichtig, sich eine kurze Auszeit von den Aufgaben und Herausforderungen zu nehmen. Und sei es nur für eine Tasse Tee. „Halten Sie inne und fragen sich, muss ich alles alleine machen, was kann ich abgeben oder wo kann ich Unterstützung bekommen oder Hilfe annehmen? Es muss auch nicht alles perfekt sein, was kann unerledigt bleiben…?“

Kleines Geschenk freut die Wennigserinnen

Und die Idee kommt gut bei den Wennigserinnen an. „Das freut mich total, heute war bisher nicht mein Tag. Das kleine Geschenk hellt den Tag jetzt aber etwas auf“, sagt Verana Lühmann. Und auch Hedwig Ganseforth und ihre Kolleginnen Nora Lopez und Angelika Kniewald vom Modegeschäft Ganseforth freuen sich über die kleine Aufmerksamkeit. „Total süß – wir können zur Zeit wirklich was gegen den Stress gebrauchen“, sagt Ganseforth. Überrascht über die Überraschung zeigte sich eine Mitarbeiterin der Kloster Apotheke. „Mir war gar nicht klar, das Frauentag ist“, sagt sie. „Mein Kollege hatte mir das heute morgen erst erzählt – ich finde es sollte viel mehr solcher Tage geben, an denen wir Frauen in den Vordergrund rücken.“

Denn gerade in der Corona-Pandemie seien Frauen stark belastet, stimmt auch Kirli zu. „Ob es die Care-Arbeit ist, wie die Betreuung und Versorgung von Kindern und Angehörigen, der Haushalt, Homeoffice und Homeschooling, oder die systemrelevanten Berufe, wie die Kranken- und Altenpflege, Verkaufstätigkeit beim Bäcker oder im Supermarkt, Reinigung – und Raumpflege, Erzieherinnen und Lehrerinnen, Ärztinnen und Arzthelferinnen: Alles Berufe und Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden“, zählt Kirli auf und ergänzt: „Frauen geraten an ihre Belastungsgrenzen – wir müssen uns daran erinnern, dass auch wir uns Auszeiten gönnen müssen.“

Von Lisa Malecha